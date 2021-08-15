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МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге ARWU-2021
МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге ARWU-2021 - РИА Новости, 15.08.2021
МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге ARWU-2021
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим среди российских вузов по версии рейтинга ARWU-2021 (Академический рейтинг... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:22
2021-08-15T09:36
общество
санкт-петербургский государственный университет
уральский федеральный университет
токийский университет
россия
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим среди российских вузов по версии рейтинга ARWU-2021 (Академический рейтинг университетов мира), а также вошел в мировой топ-100, расположившись на 97-ой позиции, рассказали РИА Новости организаторы рейтинга ShanghaiRanking Consultancy.Академический рейтинг университетов мира (ARWU) публикуется ежегодно с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира. Каждый год при составлении Академического рейтинга университетов мира изучаются показатели более двух тысяч университетов, и тысяча лучших из них входят в рейтинг. Университеты ранжируются исходя из шести показателей: количества выпускников и сотрудников, получивших Нобелевскую и Филдсовскую премии; количества статей, опубликованных в журналах Nature и Science; количества наиболее часто цитируемых исследователей и статей на основании информации из базы Web of Science; и среднего показателя академической деятельности из расчета на одного члена преподавательского состава.Топ вузов РФВ этом году всего девять университетов из России вошли в рейтинг ARWU 2021."Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова возглавляет российские университеты и остается в списке 100 лучших вузов мира (97 позиция в мире)", - говорится в результатах рейтинга.Санкт-Петербургский государственный университет занял второю позицию среди российских вузов и продолжает оставаться в списке 500 лучших (позиция в группе 301-400 в мире), третьим стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу 501-600. В группе 601-700 оказались сразу два российских вуза - Высшая школа экономики, которая, по мнению авторов рейтинга, резко улучшила свои позиции (группа 801-900 в прошлом году), и Новосибирский государственный университет, который, напротив, немного сдал позиции (был в группе 501-600 в прошлом году).В группу 701-800 также вошли два российских вуза - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Оба вуза сохранили показатели на уровне прошлого года.Новичком рейтинга стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, попавший в группу 801-900. Замыкает топ российских вузов Томский государственный университет, вошедший в этом году в группу 901-1000 (группа 801-900 в прошлом рейтинге).По сравнению с прошлым годом, из рейтинга выбыли три российских вуза - Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО.Мировой топУже 19-й год подряд рейтинг возглавляет Гарвардский университет, за ним на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Кембриджский университет. В первую десятку также вошли Массачусетский технологический институт (4-е место), Калифорнийский университет в Беркли (5-е место), Принстонский университет (6-е место), Оксфордский университет (7-е место), Колумбийский университет (8-е место), Калифорнийский технологический институт (9-е место) и Чикагский университет (10-е место).В континентальной Европе лучшим высшим учебным заведением признан Университет Париж-Сакле, поднявшийся на 13-е место с прошлогоднего 14-го. За ним следует Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе (21-е место). Лидирующие позиции в Азии сохранил Токийский университет (24-е место). На второе место вышел Университет Цинхуа, поднявшись с 29-го на 28-е место. В Океании с 2011 года лидирующие позиции сохраняет Мельбурнский университет (33-е место).
https://na.ria.ru/20210815/reyting-1745454764.html
https://ria.ru/20210804/mgu-1744356749.html
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общество, санкт-петербургский государственный университет, уральский федеральный университет, токийский университет, россия, навигатор абитуриента
08:22 15.08.2021 (обновлено: 09:36 15.08.2021)
 
МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге ARWU-2021

МГУ стал лучшим среди российских вузов в рейтинге ARWU-2021 и занял 97-е место среди мировых

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Вид на здание Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова стал лучшим среди российских вузов по версии рейтинга ARWU-2021 (Академический рейтинг университетов мира), а также вошел в мировой топ-100, расположившись на 97-ой позиции, рассказали РИА Новости организаторы рейтинга ShanghaiRanking Consultancy.
Академический рейтинг университетов мира (ARWU) публикуется ежегодно с 2003 года с целью выявления ведущих университетов мира. Каждый год при составлении Академического рейтинга университетов мира изучаются показатели более двух тысяч университетов, и тысяча лучших из них входят в рейтинг. Университеты ранжируются исходя из шести показателей: количества выпускников и сотрудников, получивших Нобелевскую и Филдсовскую премии; количества статей, опубликованных в журналах Nature и Science; количества наиболее часто цитируемых исследователей и статей на основании информации из базы Web of Science; и среднего показателя академической деятельности из расчета на одного члена преподавательского состава.
Девушка с дипломом - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 07:00
Сто лучших вузов мира по версии ARWU 2021

Топ вузов РФ

В этом году всего девять университетов из России вошли в рейтинг ARWU 2021.
"Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова возглавляет российские университеты и остается в списке 100 лучших вузов мира (97 позиция в мире)", - говорится в результатах рейтинга.
Санкт-Петербургский государственный университет занял второю позицию среди российских вузов и продолжает оставаться в списке 500 лучших (позиция в группе 301-400 в мире), третьим стал Московский физико-технический институт, вошедший в группу 501-600. В группе 601-700 оказались сразу два российских вуза - Высшая школа экономики, которая, по мнению авторов рейтинга, резко улучшила свои позиции (группа 801-900 в прошлом году), и Новосибирский государственный университет, который, напротив, немного сдал позиции (был в группе 501-600 в прошлом году).
В группу 701-800 также вошли два российских вуза - Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ" и Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Оба вуза сохранили показатели на уровне прошлого года.
Новичком рейтинга стал Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова, попавший в группу 801-900. Замыкает топ российских вузов Томский государственный университет, вошедший в этом году в группу 901-1000 (группа 801-900 в прошлом рейтинге).
По сравнению с прошлым годом, из рейтинга выбыли три российских вуза - Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", Казанский (Приволжский) федеральный университет, Университет ИТМО.
Здание Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова на Воробьевых горах в Москве - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 15:45
Магистры филиала МГУ в Сарове будут жить в "цифровом кампусе"

Мировой топ

Уже 19-й год подряд рейтинг возглавляет Гарвардский университет, за ним на второй и третьей позициях следуют Стэнфордский университет и Кембриджский университет. В первую десятку также вошли Массачусетский технологический институт (4-е место), Калифорнийский университет в Беркли (5-е место), Принстонский университет (6-е место), Оксфордский университет (7-е место), Колумбийский университет (8-е место), Калифорнийский технологический институт (9-е место) и Чикагский университет (10-е место).
В континентальной Европе лучшим высшим учебным заведением признан Университет Париж-Сакле, поднявшийся на 13-е место с прошлогоднего 14-го. За ним следует Швейцарская высшая техническая школа в Цюрихе (21-е место). Лидирующие позиции в Азии сохранил Токийский университет (24-е место). На второе место вышел Университет Цинхуа, поднявшись с 29-го на 28-е место. В Океании с 2011 года лидирующие позиции сохраняет Мельбурнский университет (33-е место).
Виктор Садовничий во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.07.2021
27 июля, 15:16
Ректор МГУ рассказал о конкурсе в вуз
 
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