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Наука
https://ria.ru/20210815/meteory-1745818432.html
Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды
Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 15.08.2021
Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды
Неожиданную для 14 августа активность метеорного потока Персеиды выявили астрономы в разных частях земного шара, новый всплеск активности можно охарактеризовать РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:54
2021-08-15T16:14
наука
космос - риа наука
метеоры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Неожиданную для 14 августа активность метеорного потока Персеиды выявили астрономы в разных частях земного шара, новый всплеск активности можно охарактеризовать как "шлейф 2021 года", рассказал РИА Новости астроном из Крыма Александр Якушечкин."Сообщение о повышении активности Персеиды было опубликовано на японском ресурсе обзора радионаблюдений метеоров Hirofumi Sugimoto. Всплеск метеорной активности произошел утром 14 августа. Позже, в ночь на 15 августа, начали поступать отчеты наблюдателей из США и Канады, которые подтвердили резкое повышение активности потока с 6 по 9 часов UT (9-11 мск) 14 августа", - сообщил Якушечкин.Астроном привел данные канадского наблюдателя Пьера Мартена (Pierre Martin, место наблюдения — Westmeath Lookout в 80 км к Северо-Западу от Оттавы"): "Я только что стал свидетелем очень сильной активности Персеиды 13-14 августа 06-09 UT. Множество Персеидов в минуту".Как рассказал Якушечкин, система камер AllSky, расположенная в Айове (США) зарегистрировала от 900 до 1100 метеоров в течение ночи с 13 на 14 августа, а предварительные данные вспышки 14 августа 2021 года показывают активность потока (ZHR) порядка 130 ± 20. Для сравнения, средняя активность потока для этого времени в предыдущие годы ZHR составляет 40–45, отметил наблюдатель."Таким образом, сейчас совершено открытие нового, неизвестного до сих пор, шлейфа метеорного потока Персеиды – то есть всплеска активности уже после традиционного времени пика с 12 на 13 августа. В будущем он может получить название "Шлейф 2021 года", по аналогии с другими известными шлейфами. Интерес к событию придает тот факт, что Персеиды наверное самый популярный метеорный поток, который привлекает внимание максимального количества наблюдателей во всем мире", - отметил собеседник агентства.Собственные наблюдения метеорного потока в Крыму в ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 августа, не выявили всплеска активности, так как он произошел в дневное время и был ограничен по времени, сказал наблюдатель.Традиционно с 11 по 13 августа жители планеты могут наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной. В максимум активности потока можно увидеть до 100 метеоров в час.
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космос - риа наука, метеоры
15:54 15.08.2021 (обновлено: 16:14 15.08.2021)
 
Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды

Астрономы в разных частях земного шара выявили неожиданную активность метеорного потока Персеиды

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Неожиданную для 14 августа активность метеорного потока Персеиды выявили астрономы в разных частях земного шара, новый всплеск активности можно охарактеризовать как "шлейф 2021 года", рассказал РИА Новости астроном из Крыма Александр Якушечкин.
"Сообщение о повышении активности Персеиды было опубликовано на японском ресурсе обзора радионаблюдений метеоров Hirofumi Sugimoto. Всплеск метеорной активности произошел утром 14 августа. Позже, в ночь на 15 августа, начали поступать отчеты наблюдателей из США и Канады, которые подтвердили резкое повышение активности потока с 6 по 9 часов UT (9-11 мск) 14 августа", - сообщил Якушечкин.
Астроном привел данные канадского наблюдателя Пьера Мартена (Pierre Martin, место наблюдения — Westmeath Lookout в 80 км к Северо-Западу от Оттавы"): "Я только что стал свидетелем очень сильной активности Персеиды 13-14 августа 06-09 UT. Множество Персеидов в минуту".
Как рассказал Якушечкин, система камер AllSky, расположенная в Айове (США) зарегистрировала от 900 до 1100 метеоров в течение ночи с 13 на 14 августа, а предварительные данные вспышки 14 августа 2021 года показывают активность потока (ZHR) порядка 130 ± 20. Для сравнения, средняя активность потока для этого времени в предыдущие годы ZHR составляет 40–45, отметил наблюдатель.
Время загадывать желания: метеорный поток Персеиды подошел к пику
© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.

 Метеорный поток Персеиды в Западной Вирджинии
1 из 7

Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA
© REUTERS / Dado Ruvic

В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.

 Метеорный поток Персеиды в Твртковичи, Босния и Герцеговина
2 из 7

В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.

© REUTERS / Dado Ruvic
© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).

 Метеорный поток Персеиды в Западной Вирджинии
3 из 7

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA
© CC BY-ND 2.0

Млечный путь и Персеиды над обсерваторией Мауна-Кеа на Гавайях.

Млечный Путь и метеорит Персеиды над Мауна-Кеа, Гавайи
4 из 7

Млечный путь и Персеиды над обсерваторией Мауна-Кеа на Гавайях.

© CC BY-ND 2.0
© NASA / Bill Ingalls

В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.

Метеорный поток Персеиды в Западной Вирджинии
5 из 7

В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.

© NASA / Bill Ingalls
© REUTERS / Ognen Teofilovski

Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.

 Метеорный поток Персеиды в Северной Македонии
6 из 7

Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.

© REUTERS / Ognen Teofilovski
© REUTERS / Dado Ruvic

Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока — до 20-х чисел августа.

Метеорный поток Персеиды в Твртковичи, Босния и Герцеговина
7 из 7

Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока — до 20-х чисел августа.

© REUTERS / Dado Ruvic
1 из 7

Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA
2 из 7

В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.

© REUTERS / Dado Ruvic
3 из 7

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA
4 из 7

Млечный путь и Персеиды над обсерваторией Мауна-Кеа на Гавайях.

© CC BY-ND 2.0
5 из 7

В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.

© NASA / Bill Ingalls
6 из 7

Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.

© REUTERS / Ognen Teofilovski
7 из 7

Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока — до 20-х чисел августа.

© REUTERS / Dado Ruvic
"Таким образом, сейчас совершено открытие нового, неизвестного до сих пор, шлейфа метеорного потока Персеиды – то есть всплеска активности уже после традиционного времени пика с 12 на 13 августа. В будущем он может получить название "Шлейф 2021 года", по аналогии с другими известными шлейфами. Интерес к событию придает тот факт, что Персеиды наверное самый популярный метеорный поток, который привлекает внимание максимального количества наблюдателей во всем мире", - отметил собеседник агентства.
Собственные наблюдения метеорного потока в Крыму в ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 августа, не выявили всплеска активности, так как он произошел в дневное время и был ограничен по времени, сказал наблюдатель.
Традиционно с 11 по 13 августа жители планеты могут наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной. В максимум активности потока можно увидеть до 100 метеоров в час.
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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