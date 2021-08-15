Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды

Астрономы в разных частях земного шара выявили неожиданную активность метеорного потока Персеиды
Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.
Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.
В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.
В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.
Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).
Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).
В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.
В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.
Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.
Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.
Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока — до 20-х чисел августа.
Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока — до 20-х чисел августа.
Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.
В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.
Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).
В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.
Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.
Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока — до 20-х чисел августа.