https://ria.ru/20210815/meteory-1745818432.html

Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды

Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды - РИА Новости, 15.08.2021

Астрономы открыли неизвестный ранее шлейф метеорного потока Персеиды

Неожиданную для 14 августа активность метеорного потока Персеиды выявили астрономы в разных частях земного шара, новый всплеск активности можно охарактеризовать РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:54

2021-08-15T15:54

2021-08-15T16:14

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метеоры

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 авг - РИА Новости. Неожиданную для 14 августа активность метеорного потока Персеиды выявили астрономы в разных частях земного шара, новый всплеск активности можно охарактеризовать как "шлейф 2021 года", рассказал РИА Новости астроном из Крыма Александр Якушечкин."Сообщение о повышении активности Персеиды было опубликовано на японском ресурсе обзора радионаблюдений метеоров Hirofumi Sugimoto. Всплеск метеорной активности произошел утром 14 августа. Позже, в ночь на 15 августа, начали поступать отчеты наблюдателей из США и Канады, которые подтвердили резкое повышение активности потока с 6 по 9 часов UT (9-11 мск) 14 августа", - сообщил Якушечкин.Астроном привел данные канадского наблюдателя Пьера Мартена (Pierre Martin, место наблюдения — Westmeath Lookout в 80 км к Северо-Западу от Оттавы"): "Я только что стал свидетелем очень сильной активности Персеиды 13-14 августа 06-09 UT. Множество Персеидов в минуту".Как рассказал Якушечкин, система камер AllSky, расположенная в Айове (США) зарегистрировала от 900 до 1100 метеоров в течение ночи с 13 на 14 августа, а предварительные данные вспышки 14 августа 2021 года показывают активность потока (ZHR) порядка 130 ± 20. Для сравнения, средняя активность потока для этого времени в предыдущие годы ZHR составляет 40–45, отметил наблюдатель."Таким образом, сейчас совершено открытие нового, неизвестного до сих пор, шлейфа метеорного потока Персеиды – то есть всплеска активности уже после традиционного времени пика с 12 на 13 августа. В будущем он может получить название "Шлейф 2021 года", по аналогии с другими известными шлейфами. Интерес к событию придает тот факт, что Персеиды наверное самый популярный метеорный поток, который привлекает внимание максимального количества наблюдателей во всем мире", - отметил собеседник агентства.Собственные наблюдения метеорного потока в Крыму в ночь с 13 на 14 и с 14 на 15 августа, не выявили всплеска активности, так как он произошел в дневное время и был ограничен по времени, сказал наблюдатель.Традиционно с 11 по 13 августа жители планеты могут наблюдать максимум метеорного потока Персеиды, образованного роем от кометы Свифта-Туттля (Таттла). Персеиды славятся не только большим количеством метеоров за ночь, но и наличием в их составе ярких и красивых "падающих звезд", часто оставляющих след после пролета. Нередко наблюдаются очень яркие метеоры – болиды, сравнимые по яркости с полной Луной. В максимум активности потока можно увидеть до 100 метеоров в час.

https://ria.ru/20210617/kosmos-1737336715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, метеоры