Время загадывать желания: метеорный поток Персеиды подошел к пику
Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.
Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.
В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.
В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.
Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).
Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).
Млечный путь и Персеиды над обсерваторией Мауна-Кеа на Гавайях.
В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.
В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.
Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.
Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.
Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока – до 20 чисел августа.
Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока – до 20 чисел августа.