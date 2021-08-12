Время загадывать желания: метеорный поток Персеиды подошел к пику

Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.