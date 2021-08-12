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Время загадывать желания: метеорный поток Персеиды подошел к пику
Время загадывать желания: метеорный поток Персеиды подошел к пику - РИА Новости, 12.08.2021
Время загадывать желания: метеорный поток Персеиды подошел к пику
В августе земляне традиционно наблюдают максимум потока Персеиды. Он славится большим количеством ярких метеоров, часто оставляющих след после пролета... РИА Новости, 12.08.2021
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В августе земляне традиционно наблюдают максимум потока Персеиды. Он славится большим количеством ярких метеоров, часто оставляющих след после пролета. Эффектные "падающие звезды" — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото
11:27 12.08.2021 (обновлено: 12:34 12.08.2021)
 

Время загадывать желания: метеорный поток Персеиды подошел к пику

Читать ria.ru в
В августе земляне традиционно наблюдают максимум потока Персеиды. Он славится большим количеством ярких метеоров, часто оставляющих след после пролета. Эффектные "падающие звезды" — в фотоленте Ria.ru.
© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.

 Метеорный поток Персеиды в Западной Вирджинии
1 из 7

Августовскими ночами жители всего Северного полушария Земли могут любоваться самым красивым "звездным ливнем" года.

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA
© REUTERS / Dado Ruvic

В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.

 Метеорный поток Персеиды в Твртковичи, Босния и Герцеговина
2 из 7

В 2021 году пик ожидается поздно вечером 12 августа. В такие моменты яркие белые болиды летят равномерно по всему небу со скоростью до 60 километров в секунду и резко прочерчивают ночную тьму.

© REUTERS / Dado Ruvic
© AP Photo / Bill Ingalls/NASA

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).

 Метеорный поток Персеиды в Западной Вирджинии
3 из 7

Персеиды образуются, когда Земля проходит через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой 109/Свифта-Туттля. Свое название поток получил от созвездия Персей, где находится радиант (область неба, из которой визуально вылетают метеоры).

© AP Photo / Bill Ingalls/NASA
© CC BY-ND 2.0

Млечный путь и Персеиды над обсерваторией Мауна-Кеа на Гавайях.

Млечный Путь и метеорит Персеиды над Мауна-Кеа, Гавайи
4 из 7

Млечный путь и Персеиды над обсерваторией Мауна-Кеа на Гавайях.

© CC BY-ND 2.0
© NASA / Bill Ingalls

В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.

Метеорный поток Персеиды в Западной Вирджинии
5 из 7

В этом году в центре Европейской России поток не будет виден из-за пасмурной погоды. Зато его смогут увидеть жители Поволжья и Урала. Хорошие условия для наблюдения будут и в Крыму.

© NASA / Bill Ingalls
© REUTERS / Ognen Teofilovski

Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.

 Метеорный поток Персеиды в Северной Македонии
6 из 7

Чтобы лучше видеть "звездный дождь", астрономы советуют лечь на землю, ногами лучше расположиться к северо-востоку. Вдали от городских огней больше шансов увидеть более мелкие метеоры. Так можно будет заметить до 110 "падающих звезд" в час.

© REUTERS / Ognen Teofilovski
© REUTERS / Dado Ruvic

Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока – до 20 чисел августа.

Метеорный поток Персеиды в Твртковичи, Босния и Герцеговина
7 из 7

Наблюдать Персеиды можно будет и после максимума потока – до 20 чисел августа.

© REUTERS / Dado Ruvic
 
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