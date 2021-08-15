https://ria.ru/20210815/merkel-1745854736.html

Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев

Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев - РИА Новости, 15.08.2021

Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев

Ряд ведущих немецких СМИ обратились в канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД страны с призывом помочь сотрудничавшим с ними афганцам, организовав специальную... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:59

2021-08-15T23:59

2021-08-15T23:59

сша

афганистан

великобритания

ангела меркель

der spiegel

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738294904_0:257:2689:1770_1920x0_80_0_0_3576ade801a0ec607de4bee4cd22c067.jpg

БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Ряд ведущих немецких СМИ обратились в канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД страны с призывом помочь сотрудничавшим с ними афганцам, организовав специальную программу по выдаче виз.Обращение обнародовали составившие его СМИ, в частности Spiegel, агентство DPA, телеканал NTV и телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle."Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый министр иностранных дел, это письмо - крик о помощи. Оно подписано изданиями, редакциями, вещателями и медиакомпаниями, которые в последние 20 лет детально освещали события в Афганистане. Наши репортажи, снабжавшие немецкую общественность и политиков анализом, информацией и взглядами из страны, были бы невозможны без работы и без мужества афганских сотрудников, которые поддерживали нас на местах - местных журналистов, стрингеров, переводчиков. Все эти годы они разделяли нашу веру в свободную прессу, как неотделимый элементы стабильной, мирной, основанной на консенсусе демократии - ценности, которую германское правительство поддерживало в Афганистане последние 20 лет", - говорится в письме.Авторы обращения упоминают ряд убийств журналистов в Афганистане в последние недели и отмечают, что теперь "стоит опасаться, что число таких убийств резко вырастет", а также, что, "по данным международных гуманитарных организаций, в мире нет страны, где жизни журналистов были бы под такой же угрозой, как в Афганистане". В письме отмечается, что аналогичные письма в адрес правительств писали журналисты в США и Великобритании, и власти США пошли навстречу просьбам СМИ. Аналогичной реакции ожидают немецкие журналисты от властей ФРГ.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745851359.html

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

сша

афганистан

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, афганистан, великобритания, ангела меркель, der spiegel