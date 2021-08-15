Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев
Ряд ведущих немецких СМИ призвали канцлера Германии Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев
БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Ряд ведущих немецких СМИ обратились в канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД страны с призывом помочь сотрудничавшим с ними афганцам, организовав специальную программу по выдаче виз.
Обращение обнародовали составившие его СМИ, в частности Spiegel, агентство DPA, телеканал NTV и телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle.
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"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый министр иностранных дел, это письмо - крик о помощи. Оно подписано изданиями, редакциями, вещателями и медиакомпаниями, которые в последние 20 лет детально освещали события в Афганистане. Наши репортажи, снабжавшие немецкую общественность и политиков анализом, информацией и взглядами из страны, были бы невозможны без работы и без мужества афганских сотрудников, которые поддерживали нас на местах - местных журналистов, стрингеров, переводчиков. Все эти годы они разделяли нашу веру в свободную прессу, как неотделимый элементы стабильной, мирной, основанной на консенсусе демократии - ценности, которую германское правительство поддерживало в Афганистане последние 20 лет", - говорится в письме.
Авторы обращения упоминают ряд убийств журналистов в Афганистане в последние недели и отмечают, что теперь "стоит опасаться, что число таких убийств резко вырастет", а также, что, "по данным международных гуманитарных организаций, в мире нет страны, где жизни журналистов были бы под такой же угрозой, как в Афганистане". В письме отмечается, что аналогичные письма в адрес правительств писали журналисты в США и Великобритании, и власти США пошли навстречу просьбам СМИ. Аналогичной реакции ожидают немецкие журналисты от властей ФРГ.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".