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https://ria.ru/20210815/merkel-1745854736.html
Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев
Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев - РИА Новости, 15.08.2021
Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев
Ряд ведущих немецких СМИ обратились в канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД страны с призывом помочь сотрудничавшим с ними афганцам, организовав специальную... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:59
2021-08-15T23:59
сша
афганистан
великобритания
ангела меркель
der spiegel
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Ряд ведущих немецких СМИ обратились в канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД страны с призывом помочь сотрудничавшим с ними афганцам, организовав специальную программу по выдаче виз.Обращение обнародовали составившие его СМИ, в частности Spiegel, агентство DPA, телеканал NTV и телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle."Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый министр иностранных дел, это письмо - крик о помощи. Оно подписано изданиями, редакциями, вещателями и медиакомпаниями, которые в последние 20 лет детально освещали события в Афганистане. Наши репортажи, снабжавшие немецкую общественность и политиков анализом, информацией и взглядами из страны, были бы невозможны без работы и без мужества афганских сотрудников, которые поддерживали нас на местах - местных журналистов, стрингеров, переводчиков. Все эти годы они разделяли нашу веру в свободную прессу, как неотделимый элементы стабильной, мирной, основанной на консенсусе демократии - ценности, которую германское правительство поддерживало в Афганистане последние 20 лет", - говорится в письме.Авторы обращения упоминают ряд убийств журналистов в Афганистане в последние недели и отмечают, что теперь "стоит опасаться, что число таких убийств резко вырастет", а также, что, "по данным международных гуманитарных организаций, в мире нет страны, где жизни журналистов были бы под такой же угрозой, как в Афганистане". В письме отмечается, что аналогичные письма в адрес правительств писали журналисты в США и Великобритании, и власти США пошли навстречу просьбам СМИ. Аналогичной реакции ожидают немецкие журналисты от властей ФРГ.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745851359.html
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сша
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сша, афганистан, великобритания, ангела меркель, der spiegel
23:59 15.08.2021
 
Немецкие журналисты призвали Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев

Ряд ведущих немецких СМИ призвали канцлера Германии Меркель спасти сотрудничавших с ними афганцев

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 15 авг - РИА Новости. Ряд ведущих немецких СМИ обратились в канцлеру Германии Ангеле Меркель и МИД страны с призывом помочь сотрудничавшим с ними афганцам, организовав специальную программу по выдаче виз.
Обращение обнародовали составившие его СМИ, в частности Spiegel, агентство DPA, телеканал NTV и телерадиовещательная корпорация Deutsche Welle.
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"Уважаемая госпожа федеральный канцлер, уважаемый министр иностранных дел, это письмо - крик о помощи. Оно подписано изданиями, редакциями, вещателями и медиакомпаниями, которые в последние 20 лет детально освещали события в Афганистане. Наши репортажи, снабжавшие немецкую общественность и политиков анализом, информацией и взглядами из страны, были бы невозможны без работы и без мужества афганских сотрудников, которые поддерживали нас на местах - местных журналистов, стрингеров, переводчиков. Все эти годы они разделяли нашу веру в свободную прессу, как неотделимый элементы стабильной, мирной, основанной на консенсусе демократии - ценности, которую германское правительство поддерживало в Афганистане последние 20 лет", - говорится в письме.
Авторы обращения упоминают ряд убийств журналистов в Афганистане в последние недели и отмечают, что теперь "стоит опасаться, что число таких убийств резко вырастет", а также, что, "по данным международных гуманитарных организаций, в мире нет страны, где жизни журналистов были бы под такой же угрозой, как в Афганистане". В письме отмечается, что аналогичные письма в адрес правительств писали журналисты в США и Великобритании, и власти США пошли навстречу просьбам СМИ. Аналогичной реакции ожидают немецкие журналисты от властей ФРГ.
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Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все погранпереходы. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню".
 
СШААфганистанВеликобританияАнгела МеркельDer Spiegel
 
 
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