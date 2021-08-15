https://ria.ru/20210815/livan-1745798859.html
Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане
Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане - РИА Новости, 15.08.2021
Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане
Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:38
2021-08-15T11:38
2021-08-15T12:26
в мире
ливан
владимир путин
взрыв танкера на северо-западе ливана
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва топливного хранилища.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар", - говорится в телеграмме.Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.МИД также выразил соболезнования народу Ливана."Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших, руководству и народу Ливана в связи с произошедшей трагедией. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Рассчитываем на оперативное и тщательное расследование ливанскими властями всех обстоятельств случившегося", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20210815/tanker-1745781914.html
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в мире, ливан, владимир путин, взрыв танкера на северо-западе ливана
11:38 15.08.2021 (обновлено: 12:26 15.08.2021)
Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане
Президент России Путин выразил соболезнования главе Ливана из-за последствий взрыва танкера