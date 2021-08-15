https://ria.ru/20210815/livan-1745798859.html

Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане

Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане - РИА Новости, 15.08.2021

Путин выразил соболезнования из-за последствий взрыва танкера в Ливане

Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:38

2021-08-15T11:38

2021-08-15T12:26

в мире

ливан

владимир путин

взрыв танкера на северо-западе ливана

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0f/1745791778_0:196:3112:1947_1920x0_80_0_0_3bb1389038efe20337cee4b1dcd7a018.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил телеграмму президенту Ливана Мишелю Ауну, в которой выразил соболезнования в связи с трагическими последствиями взрыва топливного хранилища.Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Примите глубокие соболезнования по случаю трагических последствий взрыва топливного хранилища в провинции Аккар", - говорится в телеграмме.Также Путин попросил передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.МИД также выразил соболезнования народу Ливана."Выражаем искренние соболезнования родственникам погибших, руководству и народу Ливана в связи с произошедшей трагедией. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Рассчитываем на оперативное и тщательное расследование ливанскими властями всех обстоятельств случившегося", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20210815/tanker-1745781914.html

ливан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ливан, владимир путин, взрыв танкера на северо-западе ливана