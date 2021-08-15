https://ria.ru/20210815/letchik-1745799232.html
Погибший в Турции летчик Кузнецов планировал сняться в фильме
Погибший в Турции летчик Кузнецов планировал сняться в фильме - РИА Новости, 15.08.2021
Погибший в Турции летчик Кузнецов планировал сняться в фильме
Российский летчик, герой фильма "Форсаж. Возвращение" Евгений Кузнецов, погибший при крушении самолета в Турции, планировал съемки в еще одной картине, сообщила РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:34
2021-08-15T11:34
2021-08-15T11:34
турция
адана
владимир путин
бе-200
россия
крушение бе-200 в турции
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Российский летчик, герой фильма "Форсаж. Возвращение" Евгений Кузнецов, погибший при крушении самолета в Турции, планировал съемки в еще одной картине, сообщила режиссер Наталья Гугуева."Женечка Кузнецов, великий палубный летчик, любимый ученик Тимура Апакидзе … Читаю твои смс, твои видео с этого Бе-200, совсем недавно договаривались, что ты в ближайшее время снимешься и в моем игровом фильме", - написала создатель картины "Форсаж. Возвращение" на своей странице в Facebook.Ранее в субботу Минобороны РФ сообщило, что около 15.00 при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана потерпел катастрофу российский самолет Бе-200. Отмечалось, что на борту находились пять российских военнослужащих и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли. Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре. Президент России Владимир Путин наградил погибших российских военных орденами Мужества посмертно.
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Момент падения пожарного самолета в Турции
В Турции потерпел крушение пожарный самолет, сообщает Анатолийское агентство.
По информации телеканала NTV, Бе-200 разбился у города Кахраманмараш на востоке страны. На борту находилось семь человек, из которых пятеро были иностранцами. Их судьба неизвестна.
Турецкое ведомство утверждает, что потерпевший крушение самолет был арендован у РФ для борьбы с лесными пожарными. Однако 5 августа аналогичный самолет-амфибия был направлен для тушения пожаров Азербайджаном.
2021-08-15T11:34
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РИА Новости
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турция, адана, владимир путин, бе-200, россия, крушение бе-200 в турции
Погибший в Турции летчик Кузнецов планировал сняться в фильме
Погибший при крушении самолета Бе-200 в Турции летчик Кузнецов планировал сняться в фильме