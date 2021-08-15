https://ria.ru/20210815/kurort-1745852708.html

В Анапе около пяти тысяч жителей остались без света

В Анапе около пяти тысяч жителей остались без света - РИА Новости, 15.08.2021

В Анапе около пяти тысяч жителей остались без света

Около пяти тысяч жителей Анапы остаются без света из-за непогоды, энергетики продолжают работать в усиленном режиме, сообщает мэрия города-курорта. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:10

2021-08-15T23:10

2021-08-15T23:10

темрюкский район

новороссийск

керчь

жкх

россети

василий швец

отдых в россии 2021 летом

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745656809_0:139:3072:1866_1920x0_80_0_0_807060949f994527aa712c1cfbee31f1.jpg

КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Около пяти тысяч жителей Анапы остаются без света из-за непогоды, энергетики продолжают работать в усиленном режиме, сообщает мэрия города-курорта.Ранее администрация Анапы сообщала, что в результате обильных залповых осадков на некоторых линиях электропередач и трансформаторных подстанциях произошли аварии, на конец субботы без света оставались порядка восьми тысяч жителей."Энергетики продолжают работать в усиленном режиме. Представители "НЭСК Электросети" и "Россети-Кубань" доложили мэру Анапы о проводимых аварийно-восстановительных работах на объектах энергоснабжения. В настоящее время без света остаются порядка пяти тысяч жителей. Василий Швец поставил задачу на всех участках, где уже ушла вода, завершить работу до конца суток", - сообщает мэрия Анапы в своём Instagram.На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск – Керчь, движение по ней сейчас восстановлено. В настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий.Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. В Анапе и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек. В муниципалитетах продолжают работу 96 оценочных комиссий, которые обследовали уже 1187 домовладений.По прогнозу в понедельник край подвергнется воздействию фронтальных разделов мезоциклона: ожидаются осадки, усиление ветра до 20 метров в секунду преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.

https://ria.ru/20210815/kuban-1745850690.html

https://ria.ru/20210814/kuban-1745759312.html

темрюкский район

новороссийск

керчь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

темрюкский район, новороссийск, керчь, жкх, россети, василий швец, отдых в россии 2021 летом