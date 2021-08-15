В Анапе около пяти тысяч жителей остались без света
Власти Анапы сообщили о порядка пяти тысячах жителей, оставшихся без света из-за непогоды
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Около пяти тысяч жителей Анапы остаются без света из-за непогоды, энергетики продолжают работать в усиленном режиме, сообщает мэрия города-курорта.
Ранее администрация Анапы сообщала, что в результате обильных залповых осадков на некоторых линиях электропередач и трансформаторных подстанциях произошли аварии, на конец субботы без света оставались порядка восьми тысяч жителей.
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"Энергетики продолжают работать в усиленном режиме. Представители "НЭСК Электросети" и "Россети-Кубань" доложили мэру Анапы о проводимых аварийно-восстановительных работах на объектах энергоснабжения. В настоящее время без света остаются порядка пяти тысяч жителей. Василий Швец поставил задачу на всех участках, где уже ушла вода, завершить работу до конца суток", - сообщает мэрия Анапы в своём Instagram.
На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск – Керчь, движение по ней сейчас восстановлено. В настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий.
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Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. В Анапе и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек. В муниципалитетах продолжают работу 96 оценочных комиссий, которые обследовали уже 1187 домовладений.
По прогнозу в понедельник край подвергнется воздействию фронтальных разделов мезоциклона: ожидаются осадки, усиление ветра до 20 метров в секунду преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.