https://ria.ru/20210815/kuban-1745850935.html

В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды

В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды - РИА Новости, 15.08.2021

В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды

Уровень воды на реке Баканка в Крымском районе Кубани, которая поднималась из-за ливней, находится ниже опасных отметок, осадки снизились, сообщает оперштаб... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T22:43

2021-08-15T22:43

2021-08-15T22:43

происшествия

темрюкский район

краснодарский край

жилье

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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Уровень воды на реке Баканка в Крымском районе Кубани, которая поднималась из-за ливней, находится ниже опасных отметок, осадки снизились, сообщает оперштаб Краснодарского края.В воскресенье вечером в Геленджике, Крымске и Новороссийске из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность."Датчики на р. Баканка показывают уровень воды ниже опасных отметок. Осадки снизились до умеренных", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент вода уходит в море.На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск – Керчь, движение по ней сейчас восстановлено. В настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий.Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. В Анапе и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек. В муниципалитетах продолжают работу 96 оценочных комиссий, которые обследовали уже 1187 домовладений.По прогнозу в понедельник край подвергнется воздействию фронтальных разделов мезоциклона: ожидаются осадки, усиление ветра до 20 метров в секунду преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.

https://ria.ru/20210815/gelendzhik-1745840267.html

https://ria.ru/20210814/banan-1745741652.html

темрюкский район

краснодарский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, темрюкский район, краснодарский край, жилье