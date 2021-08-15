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В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды
В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды - РИА Новости, 15.08.2021
В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды
Уровень воды на реке Баканка в Крымском районе Кубани, которая поднималась из-за ливней, находится ниже опасных отметок, осадки снизились, сообщает оперштаб... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:43
2021-08-15T22:43
происшествия
темрюкский район
краснодарский край
жилье
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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Уровень воды на реке Баканка в Крымском районе Кубани, которая поднималась из-за ливней, находится ниже опасных отметок, осадки снизились, сообщает оперштаб Краснодарского края.В воскресенье вечером в Геленджике, Крымске и Новороссийске из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность."Датчики на р. Баканка показывают уровень воды ниже опасных отметок. Осадки снизились до умеренных", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящий момент вода уходит в море.На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск – Керчь, движение по ней сейчас восстановлено. В настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий.Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. В Анапе и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек. В муниципалитетах продолжают работу 96 оценочных комиссий, которые обследовали уже 1187 домовладений.По прогнозу в понедельник край подвергнется воздействию фронтальных разделов мезоциклона: ожидаются осадки, усиление ветра до 20 метров в секунду преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.
https://ria.ru/20210815/gelendzhik-1745840267.html
https://ria.ru/20210814/banan-1745741652.html
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происшествия, темрюкский район, краснодарский край, жилье
22:43 15.08.2021
 
В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды

Власти Краснодарского края сообщили о снижении уровня воды в реке Баканка

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
Подтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Уровень воды на реке Баканка в Крымском районе Кубани, которая поднималась из-за ливней, находится ниже опасных отметок, осадки снизились, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В воскресенье вечером в Геленджике, Крымске и Новороссийске из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность.
"Датчики на р. Баканка показывают уровень воды ниже опасных отметок. Осадки снизились до умеренных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент вода уходит в море.
Вид на город Геленджик на Геленджикскую бухту - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
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В трех городах на Кубани включили сирены оповещения в зоне подтопления
На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги НовороссийскКерчь, движение по ней сейчас восстановлено. В настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий.
Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. В Анапе и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек. В муниципалитетах продолжают работу 96 оценочных комиссий, которые обследовали уже 1187 домовладений.
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По прогнозу в понедельник край подвергнется воздействию фронтальных разделов мезоциклона: ожидаются осадки, усиление ветра до 20 метров в секунду преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.
 
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