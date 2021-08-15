В Краснодарском крае заявили о снижении уровня воды
Власти Краснодарского края сообщили о снижении уровня воды в реке Баканка
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПодтопленная территория станицы Курчанская в Темрюкском районе Краснодарского края
СОЧИ, 15 авг – РИА Новости. Уровень воды на реке Баканка в Крымском районе Кубани, которая поднималась из-за ливней, находится ниже опасных отметок, осадки снизились, сообщает оперштаб Краснодарского края.
В воскресенье вечером в Геленджике, Крымске и Новороссийске из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность.
"Датчики на р. Баканка показывают уровень воды ниже опасных отметок. Осадки снизились до умеренных", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящий момент вода уходит в море.
На территории Кубани продолжает действовать циклон. По последним данным, в результате прохождения циклона в 31 населенном пункте подтопило 1775 домовладений, 3113 придомовых территорий, шесть социально-значимых объектов и участок краевой автомобильной дороги Новороссийск – Керчь, движение по ней сейчас восстановлено. В настоящее время остается подтоплено 210 частных домовладений, 1900 придомовых территорий.
Всего из зоны подтопления эвакуирован 1531 человек, в 11 муниципалитетах введен режим чрезвычайной ситуации. В Анапе и Темрюкском районе развернут 21 пункт временного размещения, где находятся 1199 человек. В муниципалитетах продолжают работу 96 оценочных комиссий, которые обследовали уже 1187 домовладений.
По прогнозу в понедельник край подвергнется воздействию фронтальных разделов мезоциклона: ожидаются осадки, усиление ветра до 20 метров в секунду преимущественно в восточных и юго-восточных районах края.