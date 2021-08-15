https://ria.ru/20210815/kuban-1745850690.html

В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС

В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2021

В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС

Из-за ливней в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС, сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T22:38

2021-08-15T22:38

2021-08-15T23:06

крымский район

крымск

краснодарский край

происшествия

анапа

новороссийск

вениамин кондратьев

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из-за ливней в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС, сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь.Меры коснутся города Крымска и четырех сельских поселений: Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское.Сейчас восемь машин с громкоговорителями передвигаются по улицам города для оповещения населения. Власти призывают людей не поддаваться панике.После того, как из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка, в трех городах Краснодарского края — в Геленджике, Новороссийске и Крымске — включили сирены для оповещения населения.На территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, с усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей.За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков.В Крымске в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. Следственный комитет выяснил, что тогда в городе организация оповещения людей о ЧП практически отсутствовала.Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

https://ria.ru/20210815/pogoda-1745789911.html

крымский район

крымск

краснодарский край

анапа

новороссийск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский район, крымск, краснодарский край, происшествия, анапа, новороссийск, вениамин кондратьев, россия