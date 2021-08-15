https://ria.ru/20210815/kuban-1745850690.html
В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС
В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2021
В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС
Из-за ливней в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС, сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:38
2021-08-15T22:38
2021-08-15T23:06
крымский район
крымск
краснодарский край
происшествия
анапа
новороссийск
вениамин кондратьев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/39808/25/398082584_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_a8708c7cb4dfc12147741f471bfcc0b9.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из-за ливней в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС, сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь.Меры коснутся города Крымска и четырех сельских поселений: Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское.Сейчас восемь машин с громкоговорителями передвигаются по улицам города для оповещения населения. Власти призывают людей не поддаваться панике.После того, как из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка, в трех городах Краснодарского края — в Геленджике, Новороссийске и Крымске — включили сирены для оповещения населения.На территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, с усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей.За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков.В Крымске в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. Следственный комитет выяснил, что тогда в городе организация оповещения людей о ЧП практически отсутствовала.Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
https://ria.ru/20210815/pogoda-1745789911.html
крымский район
крымск
краснодарский край
анапа
новороссийск
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/realty/39808/25/398082584_169:0:2836:2000_1920x0_80_0_0_76a08c4f38392bcd6cfa9be83580bcdd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский район, крымск, краснодарский край, происшествия, анапа, новороссийск, вениамин кондратьев, россия
22:38 15.08.2021 (обновлено: 23:06 15.08.2021)
В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС
Режим ЧС из-за ситуации с осадками ввели в Крымске и еще четырех сельских поселениях на Кубани