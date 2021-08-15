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В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС
В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС - РИА Новости, 15.08.2021
В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС
Из-за ливней в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС, сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:38
2021-08-15T23:06
крымский район
крымск
краснодарский край
происшествия
анапа
новороссийск
вениамин кондратьев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из-за ливней в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС, сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь.Меры коснутся города Крымска и четырех сельских поселений: Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское.Сейчас восемь машин с громкоговорителями передвигаются по улицам города для оповещения населения. Власти призывают людей не поддаваться панике.После того, как из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка, в трех городах Краснодарского края — в Геленджике, Новороссийске и Крымске — включили сирены для оповещения населения.На территории Кубани продолжает действовать циклон, обусловленный сильными осадками в виде дождя, града, с усилением ветра до 25 м/с и формированием смерчей.За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков.В Крымске в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. Следственный комитет выяснил, что тогда в городе организация оповещения людей о ЧП практически отсутствовала.Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
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крымский район, крымск, краснодарский край, происшествия, анапа, новороссийск, вениамин кондратьев, россия
22:38 15.08.2021 (обновлено: 23:06 15.08.2021)
 
В Крымском районе на Кубани ввели режим ЧС

Режим ЧС из-за ситуации с осадками ввели в Крымске и еще четырех сельских поселениях на Кубани

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПоследствия наводнения в Краснодарском крае
Последствия наводнения в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Из-за ливней в Крымском районе Краснодарского края ввели режим ЧС, сообщил глава муниципального образования Сергей Лесь.
Меры коснутся города Крымска и четырех сельских поселений: Нижнебаканское, Пригородное, Южное и Мерчанское.
Сейчас восемь машин с громкоговорителями передвигаются по улицам города для оповещения населения. Власти призывают людей не поддаваться панике.
После того, как из-за осадков в горах поднялся уровень воды в реке Баканка, в трех городах Краснодарского края — в Геленджике, Новороссийске и Крымске — включили сирены для оповещения населения.
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За сутки в Анапе и Темрюке выпала годовая норма осадков.
В Крымске в июле 2012 года в результате разрушительного наводнения погибли около 170 человек. Следственный комитет выяснил, что тогда в городе организация оповещения людей о ЧП практически отсутствовала.
Режим ЧС действует в 11 муниципальных образованиях: Анапа, Геленджик, Новороссийск, Темрюкский, Славянский, Ейский, Туапсинский, Каневский, Кореновский, Красноармейский, Выселковский районы. В крае в резерве 76 пунктов временного размещения, вместимостью более 15 тысяч человек. Ситуация находится на контроле краевого оперативного штаба и губернатора края. Работу в районах контролируют главы муниципалитетов.
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Крымский районКрымскКраснодарский крайПроисшествияАнапаНовороссийскВениамин КондратьевРоссия
 
 
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