https://ria.ru/20210815/krymsk-1745853238.html

Жителей Крымского района призвали быть готовыми к эвакуации

Жителей Крымского района призвали быть готовыми к эвакуации - РИА Новости, 15.08.2021

Жителей Крымского района призвали быть готовыми к эвакуации

https://t.me/sergeyi_les/126КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Вода из реки Баканка придет в город Крымск Краснодарского края в течение двух часов, большой угрозы РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:28

2021-08-15T23:28

2021-08-15T23:31

краснодарский край

крымск

геленджик

россия

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https://t.me/sergeyi_les/126КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Вода из реки Баканка придет в город Крымск Краснодарского края в течение двух часов, большой угрозы нет, но жителям нужно быть начеку, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.В воскресенье вечером в Геленджике, Крымске и Новороссийске из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность. Режим ЧС из-за ситуации с осадками локально введен в Крымске и еще четырех сельских поселениях Крымского района."Вода из Баканки через час, через два, через полтора, спрогнозировать невозможно, но она придет в Крымск. По идее, как мне докладывают, угрозы большой нет, но вода придет все равно большая", - сообщил Лесь в своем канале в Telegram.Он попросил жителей города собрать документы и необходимые вещи и быть готовыми к эвакуации при необходимости."Будем держать вас в курсе, будьте готовы, пожалуйста, будьте начеку", - добавил он.

https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html

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краснодарский край, крымск, геленджик, россия