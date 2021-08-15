https://ria.ru/20210815/krymsk-1745853238.html
Жителей Крымского района призвали быть готовыми к эвакуации
Жителей Крымского района призвали быть готовыми к эвакуации - РИА Новости, 15.08.2021
Жителей Крымского района призвали быть готовыми к эвакуации
https://t.me/sergeyi_les/126КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Вода из реки Баканка придет в город Крымск Краснодарского края в течение двух часов, большой угрозы РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:28
2021-08-15T23:28
2021-08-15T23:31
краснодарский край
крымск
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https://t.me/sergeyi_les/126КРАСНОДАР, 15 авг - РИА Новости. Вода из реки Баканка придет в город Крымск Краснодарского края в течение двух часов, большой угрозы нет, но жителям нужно быть начеку, сообщил глава Крымского района Сергей Лесь.В воскресенье вечером в Геленджике, Крымске и Новороссийске из-за сильных дождей включили сирены, жители домов, которые находятся в зоне подтопления, должны собрать документы и выйти на возвышенность. Режим ЧС из-за ситуации с осадками локально введен в Крымске и еще четырех сельских поселениях Крымского района."Вода из Баканки через час, через два, через полтора, спрогнозировать невозможно, но она придет в Крымск. По идее, как мне докладывают, угрозы большой нет, но вода придет все равно большая", - сообщил Лесь в своем канале в Telegram.Он попросил жителей города собрать документы и необходимые вещи и быть готовыми к эвакуации при необходимости."Будем держать вас в курсе, будьте готовы, пожалуйста, будьте начеку", - добавил он.
https://ria.ru/20210815/klimat-1745834300.html
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краснодарский край, крымск, геленджик, россия
23:28 15.08.2021 (обновлено: 23:31 15.08.2021)
Жителей Крымского района призвали быть готовыми к эвакуации
Глава Крымского района Лесь: вода из Баканки идет в регион, жителям надо быть начеку