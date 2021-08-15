https://ria.ru/20210815/krym-1745784209.html

В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани

В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани - РИА Новости, 15.08.2021

В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани

Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T06:29

2021-08-15T06:29

2021-08-15T06:29

в мире

украина

республика крым

олег волошин

россия

севастополь

верховная рада украины

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань.Он подчеркнул, что некоторые украинцы опасаются возможного примирения двух стран.Парламентарий отметил, что антироссийский настрой свойственен также и части украинской политической элиты. По его словам, к таким деятелям можно отнести главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По мнению Волошина, такие люди искренне считают, что все проблемы Украины решатся, как только страна вступит в НАТО и ЕС.Также Волошин отметил, что агрессивное отношение к России особенно характерно для жителей западных регионов Украины.План Махатмы ГандиРанее глава МИД Украины Кулеба вспомнил на брифинге об афоризме, приписываемом индийскому политическому деятелю Махатме Ганди, рассказывая о планах Киева на "возвращение" Крыма.Согласно расчетам главы внешнеполитического ведомства страны, на "четвертой стадии" полуостров якобы окажется в составе Украины.Зеленский о КрымеРанее глава Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом" заявил, что Крым "никогда не станет российским регионом".Глава государства выразил мнение, что россияне никогда не будут любить полуостров так, как украинцы. При этом политик решил апеллировать к своим детским воспоминаниям, рассказав о походах на Ай-Петри и обедах из крымских морепродуктов.Поэтому политик заключил, что регион якобы со времен должен стать частью Украины.Ответ из КрымаГлава региона Сергей Аксенов резко ответил на заявление Зеленского.Крымский политик назвал слова лидера соседнего государства набором глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят.Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости также раскритиковала слова Зеленского.Она отметила, что у украинского лидера "нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое", и выразила сожаление, что Зеленский уделял недостаточное внимание занятиям по истории в школе и в университете.В заключение Алтабаева еще раз подчеркнула, что Крым и Севастополь были, есть и будут частью русского мира и частью России.Обещания экс-президентаСделать Крым частью Украины недавно обещал и экс-президент страны Петр Порошенко.В обращении в Facebook к крымским татарам и украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, Порошенко пообещал за год отобрать полуостров у России.Бывший украинский лидер выразил уверенность, что уже через год Крым якобы будет отмечать этот праздник в составе Украины."И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — заключил Порошенко."Едва унес ноги"Депутат Госдумы Елена Панина в беседе с РИА Новости напомнила, что Порошенко в 2014 году едва унес ноги от жителей полуострова.Депутат также указала, что политик подобными заявлениями пытается разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Также она отметила, что официальные украинские власти с этой же целью "прикармливают исламских экстремистов".

https://radiosputnik.ria.ru/20210807/druzhba-1744804144.html

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