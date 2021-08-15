В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
Депутат Рады Волошин: украинцы не полюбят Россию даже при "передаче" Крыма и Кубани Киеву
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань.
Он подчеркнул, что некоторые украинцы опасаются возможного примирения двух стран.
"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть", — сказал Волошин.
Парламентарий отметил, что антироссийский настрой свойственен также и части украинской политической элиты. По его словам, к таким деятелям можно отнести главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По мнению Волошина, такие люди искренне считают, что все проблемы Украины решатся, как только страна вступит в НАТО и ЕС.
Также Волошин отметил, что агрессивное отношение к России особенно характерно для жителей западных регионов Украины.
План Махатмы Ганди
Ранее глава МИД Украины Кулеба вспомнил на брифинге об афоризме, приписываемом индийскому политическому деятелю Махатме Ганди, рассказывая о планах Киева на "возвращение" Крыма.
"Как говорил Махатма Ганди, "сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — сказал Кулеба.
Согласно расчетам главы внешнеполитического ведомства страны, на "четвертой стадии" полуостров якобы окажется в составе Украины.
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Зеленский о Крыме
Ранее глава Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом" заявил, что Крым "никогда не станет российским регионом".
Глава государства выразил мнение, что россияне никогда не будут любить полуостров так, как украинцы. При этом политик решил апеллировать к своим детским воспоминаниям, рассказав о походах на Ай-Петри и обедах из крымских морепродуктов.
"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория", — сказал Зеленский.
Поэтому политик заключил, что регион якобы со времен должен стать частью Украины.
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Ответ из Крыма
Глава региона Сергей Аксенов резко ответил на заявление Зеленского.
Крымский политик назвал слова лидера соседнего государства набором глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят.
"Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости также раскритиковала слова Зеленского.
"Если говорить о современной истории, то 18 марта — это возвращение, даже не воссоединение, а возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Мы всегда будем жить на этой земле, мы ее любим и никогда не планировали отсюда уехать. 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя — это и есть настоящее коренное население, разное по этнической принадлежности, но одинаковое по своей ментальности. Какие оккупанты, о ком идет речь?", — сказала Алтабаева.
Она отметила, что у украинского лидера "нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое", и выразила сожаление, что Зеленский уделял недостаточное внимание занятиям по истории в школе и в университете.
В заключение Алтабаева еще раз подчеркнула, что Крым и Севастополь были, есть и будут частью русского мира и частью России.
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Обещания экс-президента
Сделать Крым частью Украины недавно обещал и экс-президент страны Петр Порошенко.
В обращении в Facebook к крымским татарам и украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, Порошенко пообещал за год отобрать полуостров у России.
"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой", — написал он.
Бывший украинский лидер выразил уверенность, что уже через год Крым якобы будет отмечать этот праздник в составе Украины.
"И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — заключил Порошенко.
"Едва унес ноги"
Депутат Госдумы Елена Панина в беседе с РИА Новости напомнила, что Порошенко в 2014 году едва унес ноги от жителей полуострова.
"Оно (заявление Порошенко. – Прим. ред.) звучит комично. Это продолжение целой серии подобных демаршей, среди которых и обещание экс-министра обороны Украины Гелетея провести парад в Севастополе, и аналогичное высказывание экс-начальника штаба ВСУ Муженко в отношении Донецка. Чем закончились эти "парады", хорошо известно. Кстати, и сам Порошенко, приехав в марте 2014 года в Симферополь, едва унес ноги от рассерженных крымчан", — заявила Панина.
Депутат также указала, что политик подобными заявлениями пытается разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Также она отметила, что официальные украинские власти с этой же целью "прикармливают исламских экстремистов".