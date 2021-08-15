Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/krym-1745784209.html
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани - РИА Новости, 15.08.2021
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T06:29
2021-08-15T06:29
в мире
украина
республика крым
олег волошин
россия
севастополь
верховная рада украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578957519_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f628d2a7039e530b51e83f3844bc04d.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань.Он подчеркнул, что некоторые украинцы опасаются возможного примирения двух стран.Парламентарий отметил, что антироссийский настрой свойственен также и части украинской политической элиты. По его словам, к таким деятелям можно отнести главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По мнению Волошина, такие люди искренне считают, что все проблемы Украины решатся, как только страна вступит в НАТО и ЕС.Также Волошин отметил, что агрессивное отношение к России особенно характерно для жителей западных регионов Украины.План Махатмы ГандиРанее глава МИД Украины Кулеба вспомнил на брифинге об афоризме, приписываемом индийскому политическому деятелю Махатме Ганди, рассказывая о планах Киева на "возвращение" Крыма.Согласно расчетам главы внешнеполитического ведомства страны, на "четвертой стадии" полуостров якобы окажется в составе Украины.Зеленский о КрымеРанее глава Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом" заявил, что Крым "никогда не станет российским регионом".Глава государства выразил мнение, что россияне никогда не будут любить полуостров так, как украинцы. При этом политик решил апеллировать к своим детским воспоминаниям, рассказав о походах на Ай-Петри и обедах из крымских морепродуктов.Поэтому политик заключил, что регион якобы со времен должен стать частью Украины.Ответ из КрымаГлава региона Сергей Аксенов резко ответил на заявление Зеленского.Крымский политик назвал слова лидера соседнего государства набором глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят.Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости также раскритиковала слова Зеленского.Она отметила, что у украинского лидера "нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое", и выразила сожаление, что Зеленский уделял недостаточное внимание занятиям по истории в школе и в университете.В заключение Алтабаева еще раз подчеркнула, что Крым и Севастополь были, есть и будут частью русского мира и частью России.Обещания экс-президентаСделать Крым частью Украины недавно обещал и экс-президент страны Петр Порошенко.В обращении в Facebook к крымским татарам и украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, Порошенко пообещал за год отобрать полуостров у России.Бывший украинский лидер выразил уверенность, что уже через год Крым якобы будет отмечать этот праздник в составе Украины."И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — заключил Порошенко."Едва унес ноги"Депутат Госдумы Елена Панина в беседе с РИА Новости напомнила, что Порошенко в 2014 году едва унес ноги от жителей полуострова.Депутат также указала, что политик подобными заявлениями пытается разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Также она отметила, что официальные украинские власти с этой же целью "прикармливают исламских экстремистов".
https://radiosputnik.ria.ru/20210807/druzhba-1744804144.html
https://ria.ru/20210802/kuleba-1744014048.html
https://ria.ru/20210811/krym-1745277911.html
https://ria.ru/20210805/krym-1744400728.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210810/krym-1745179176.html
https://ria.ru/20210726/krym-1742947398.html
украина
республика крым
россия
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1578957519_306:0:3037:2048_1920x0_80_0_0_449f1b92d9da55b7b71e84cba070e3a8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, республика крым, олег волошин, россия, севастополь, верховная рада украины
06:29 15.08.2021
 
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани

Депутат Рады Волошин: украинцы не полюбят Россию даже при "передаче" Крыма и Кубани Киеву

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВоронцовский дворец в Алупке
Воронцовский дворец в Алупке - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Рады от оппозиции Олег Волошин заявил в эфире канала NewsOne, что украинские русофобы не изменили бы своего негативного отношения к России, даже если бы Москва передала Киеву Крым и Кубань.
Он подчеркнул, что некоторые украинцы опасаются возможного примирения двух стран.
"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть", — сказал Волошин.
Парламентарий отметил, что антироссийский настрой свойственен также и части украинской политической элиты. По его словам, к таким деятелям можно отнести главу МИД Дмитрия Кулебу и посла Украины в Великобритании Вадим Пристайко. По мнению Волошина, такие люди искренне считают, что все проблемы Украины решатся, как только страна вступит в НАТО и ЕС.
Также Волошин отметил, что агрессивное отношение к России особенно характерно для жителей западных регионов Украины.
Анна Герман на пресс-конференции в штабе Виктора Януковича - РИА Новости, 1920, 07.08.2021
7 августа, 10:15В мире
Экс-депутат Рады назвала "единственный способ вернуть Крым и Донбасс"

План Махатмы Ганди

Ранее глава МИД Украины Кулеба вспомнил на брифинге об афоризме, приписываемом индийскому политическому деятелю Махатме Ганди, рассказывая о планах Киева на "возвращение" Крыма.
"Как говорил Махатма Ганди, "сначала они вас игнорируют, потом они над вами смеются, потом начинают с вами бороться, а потом вы побеждаете". Россия успешно преодолела первые две стадии и находится на третьей — активно с нами борется", — сказал Кулеба.
Согласно расчетам главы внешнеполитического ведомства страны, на "четвертой стадии" полуостров якобы окажется в составе Украины.
Вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 02.08.2021
2 августа, 15:05
Кулеба пригрозил России "камнями с неба"

Зеленский о Крыме

Ранее глава Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала "Дом" заявил, что Крым "никогда не станет российским регионом".
Глава государства выразил мнение, что россияне никогда не будут любить полуостров так, как украинцы. При этом политик решил апеллировать к своим детским воспоминаниям, рассказав о походах на Ай-Петри и обедах из крымских морепродуктов.
"Это моя земля, это не их земля. Они не будут здесь, их поколения здесь расти не будут. И дети их тут не находятся, и умирать за нашу землю они не будут. Это никогда не будет русская территория", — сказал Зеленский.
Поэтому политик заключил, что регион якобы со времен должен стать частью Украины.
Ялта - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 00:51
В Крыму предложили Украине возместить ущерб за разорение полуострова

Ответ из Крыма

Глава региона Сергей Аксенов резко ответил на заявление Зеленского.
Крымский политик назвал слова лидера соседнего государства набором глупых, пустых и напыщенных фраз, которые гроша ломаного не стоят.
"Крымчане на себе прочувствовали "любовь" официального Киева, которая выражается в блокадах, постоянных угрозах, попытках диверсий и терактах, в потоках вранья и клеветы, которые украинские политики льют как внутри своей страны, так и на международных площадках", — написал он в соцсети "ВКонтакте".
Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева в беседе с РИА Новости также раскритиковала слова Зеленского.

"Если говорить о современной истории, то 18 марта — это возвращение, даже не воссоединение, а возвращение Крыма и Севастополя в состав России. Мы всегда будем жить на этой земле, мы ее любим и никогда не планировали отсюда уехать. 2,5 миллиона жителей Крыма и Севастополя — это и есть настоящее коренное население, разное по этнической принадлежности, но одинаковое по своей ментальности. Какие оккупанты, о ком идет речь?", — сказала Алтабаева.

Она отметила, что у украинского лидера "нет никакой морали, никакой нравственности, а есть только политические амбиции и какое-то шулерство политическое", и выразила сожаление, что Зеленский уделял недостаточное внимание занятиям по истории в школе и в университете.
В заключение Алтабаева еще раз подчеркнула, что Крым и Севастополь были, есть и будут частью русского мира и частью России.
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 08:00
Нет денег на Крым. Киев расписался в своей беспомощности

Обещания экс-президента

Сделать Крым частью Украины недавно обещал и экс-президент страны Петр Порошенко.
В обращении в Facebook к крымским татарам и украинским мусульманам по случаю праздника Курбан-байрам, Порошенко пообещал за год отобрать полуостров у России.
"Верю, что совместными усилиями мы обязательно одолеем агрессора и вернем Крым домой", — написал он.
Бывший украинский лидер выразил уверенность, что уже через год Крым якобы будет отмечать этот праздник в составе Украины.
"И скоро в украинском Крыму коренной крымско-татарский народ свободно отметит Курбан-байрам. В следующем году — в Бахчисарае! Крым — это Украина!" — заключил Порошенко.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 10.08.2021
10 августа, 13:30Сказано в эфире
"Глупые и жадные". В Крыму ответили на требование Киева о репарациях

"Едва унес ноги"

Депутат Госдумы Елена Панина в беседе с РИА Новости напомнила, что Порошенко в 2014 году едва унес ноги от жителей полуострова.
"Оно (заявление Порошенко. – Прим. ред.) звучит комично. Это продолжение целой серии подобных демаршей, среди которых и обещание экс-министра обороны Украины Гелетея провести парад в Севастополе, и аналогичное высказывание экс-начальника штаба ВСУ Муженко в отношении Донецка. Чем закончились эти "парады", хорошо известно. Кстати, и сам Порошенко, приехав в марте 2014 года в Симферополь, едва унес ноги от рассерженных крымчан", — заявила Панина.
Депутат также указала, что политик подобными заявлениями пытается разжечь на полуострове межнациональную и межконфессиональную рознь. Также она отметила, что официальные украинские власти с этой же целью "прикармливают исламских экстремистов".
Вид на район Профессорский уголок города Алушты на закате - РИА Новости, 1920, 26.07.2021
26 июля, 15:54
Переехавшего в Крым украинского спортсмена удивил обман Киева
 
В миреУкраинаРеспублика КрымОлег ВолошинРоссияСевастопольВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43На Гаити произошло новое землетрясение
06:41При взрыве на юге Пакистана погибли тринадцать человек, сообщило СМИ
06:25На Камчатке подняли тело четвертого погибшего при крушении Ми-8
06:21Экс-премьер Ливана призвал президента уйти в отставку после взрыва танкера
06:14Талибы взяли Джелалабад
06:11Узбекистан организовал возвращение сограждан из Афганистана
05:53"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле
05:38"Роскосмос" не стал обвинять астронавта в сверлении "дырки" в "Союзе"
05:35Группа афганских военных перешла границу с Узбекистаном
05:25Илон Маск рассказал, когда Starship будет готов к полету
05:19В Лос-Анджелесе мужчину ранили ножом на акции против вакцинации от COVID-19
04:18При взрыве танкера в Ливане погибли не менее 20 человек
04:04При взрыве газового танкера в Ливане погибли не менее десяти человек
03:36В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
03:18В Роспотребнадзоре посоветовали петь народные песни после COVID-19
03:15Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
03:08Источник объяснил, почему Европа вновь выбрала "Союз" для запуска спутников
03:06"Полная катастрофа": Пушков нашел подтверждение краха политики США
02:56Талибы путем заговора захватили город Мазари-Шариф, заявили в Афганистане
02:15Врач рассказала, как покупка привычных продуктов может ударить по кошельку
Лента новостейМолния