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В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани

В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани - РИА Новости, 15.08.2021

В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne, что "вхождение" некоторых территорий... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T03:36

2021-08-15T03:36

2021-08-15T05:44

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москва

нато

верховная рада украины

дмитрий кулеба

олег волошин

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne, что "вхождение" некоторых территорий России в состав Украины не изменило бы негативного отношения к восточному соседу у части украинского общества.По словам парламентария, среди украинцев можно найти тех, кто "искренне" испытывает ненависть к России и опасается возможного примирения Киева и Москвы.Политик подчеркнул, что русофобские настроения свойственны и некоторым представителям украинской политической элиты. Он считает, что в этот список, в частности, входят глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше", — высказался депутат.Волошин заключил, что мнение о России, как об "источнике зла", особенно характерно для некоторых жителей западной части страны.

https://ria.ru/20210725/ukraina-1742706947.html

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в мире, украина, москва, нато, верховная рада украины, дмитрий кулеба, олег волошин, оппозиционная платформа - за жизнь, россия