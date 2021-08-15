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В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани - РИА Новости, 15.08.2021
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne, что "вхождение" некоторых территорий... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T03:36
2021-08-15T03:36
2021-08-15T05:44
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нато
верховная рада украины
дмитрий кулеба
олег волошин
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne, что "вхождение" некоторых территорий России в состав Украины не изменило бы негативного отношения к восточному соседу у части украинского общества.По словам парламентария, среди украинцев можно найти тех, кто "искренне" испытывает ненависть к России и опасается возможного примирения Киева и Москвы.Политик подчеркнул, что русофобские настроения свойственны и некоторым представителям украинской политической элиты. Он считает, что в этот список, в частности, входят глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше", — высказался депутат.Волошин заключил, что мнение о России, как об "источнике зла", особенно характерно для некоторых жителей западной части страны.
https://ria.ru/20210725/ukraina-1742706947.html
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в мире, украина, москва, нато, верховная рада украины, дмитрий кулеба, олег волошин, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
03:36 15.08.2021 (обновлено: 05:44 15.08.2021)
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
Депутат Рады Волошин: ряд украинцев продолжит ненавидеть Россию и при передаче им Крыма и Кубани