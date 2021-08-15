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В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани - РИА Новости, 15.08.2021
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne, что "вхождение" некоторых территорий... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T03:36
2021-08-15T05:44
в мире
украина
москва
нато
верховная рада украины
дмитрий кулеба
олег волошин
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne, что "вхождение" некоторых территорий России в состав Украины не изменило бы негативного отношения к восточному соседу у части украинского общества.По словам парламентария, среди украинцев можно найти тех, кто "искренне" испытывает ненависть к России и опасается возможного примирения Киева и Москвы.Политик подчеркнул, что русофобские настроения свойственны и некоторым представителям украинской политической элиты. Он считает, что в этот список, в частности, входят глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко."Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше", — высказался депутат.Волошин заключил, что мнение о России, как об "источнике зла", особенно характерно для некоторых жителей западной части страны.
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в мире, украина, москва, нато, верховная рада украины, дмитрий кулеба, олег волошин, оппозиционная платформа - за жизнь, россия
03:36 15.08.2021 (обновлено: 05:44 15.08.2021)
 
В Раде рассказали, что ждет россиян в случае передачи Крыма и Кубани

Депутат Рады Волошин: ряд украинцев продолжит ненавидеть Россию и при передаче им Крыма и Кубани

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму
Мыс Капчик рядом с поселком Новый свет в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Олег Волошин заявил в эфире телеканала NewsOne, что "вхождение" некоторых территорий России в состав Украины не изменило бы негативного отношения к восточному соседу у части украинского общества.
По словам парламентария, среди украинцев можно найти тех, кто "искренне" испытывает ненависть к России и опасается возможного примирения Киева и Москвы.
"На Украине есть часть общества, которая ненавидит Россию всеми фибрами души. Даже если завтра нам "вернут" Крым, еще и Кубань подарят, они все равно будут ее ненавидеть", — обратил внимание Волошин.
Политик подчеркнул, что русофобские настроения свойственны и некоторым представителям украинской политической элиты. Он считает, что в этот список, в частности, входят глава МИД Дмитрий Кулеба и посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.
"Они реально считают, что все проблемы Украины решатся, как только мы уйдем в ЕС и НАТО, а Россия будет где-то подальше", — высказался депутат.
Волошин заключил, что мнение о России, как об "источнике зла", особенно характерно для некоторых жителей западной части страны.
Киев - РИА Новости, 1920, 25.07.2021
25 июля, 08:00
Киев готов к получению от России 135 миллиардов долларов за Крым
 
В миреУкраинаМоскваНАТОВерховная Рада УкраиныДмитрий КулебаОлег ВолошинОппозиционная платформа - За жизньРоссия
 
 
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