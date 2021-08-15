https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html

Секс во время COVID-19. Как, занимаясь любовью, не заразиться коронавирусом

Секс во время COVID-19. Как, занимаясь любовью, не заразиться коронавирусом - РИА Новости, 15.08.2021

Секс во время COVID-19. Как, занимаясь любовью, не заразиться коронавирусом

Согласно исследованиям, ковид не передается половым путем. Однако, предупреждают специалисты, заразиться во время секса легко — особенно если партнеры не живут... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:00

2021-08-15T08:00

2021-08-15T08:05

наука

торонто

сша

воз

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

гарвардский университет

британская колумбия

секс

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Согласно исследованиям, ковид не передается половым путем. Однако, предупреждают специалисты, заразиться во время секса легко — особенно если партнеры не живут вместе. Власти некоторых стран даже разработали специальные рекомендации на этот счет. Возможно, советы покажутся необычными, но у них есть научное обоснование. Обезопасить себя по максимумуОдними из первых о сексуальной жизни граждан в период пандемии озаботились власти Канады. Так, еще в конце весны прошлого года на официальном сайте мэрии Торонто появился свод правил — как именно заниматься любовью, чтобы минимизировать риск. Партнерам, которые живут вместе, можно особо не бояться. Для полиамора же безопаснее всего бесконтактный секс, подчеркнули авторы рекомендаций. Дело в том, что коронавирус передается воздушно-капельным путем, то есть при близком контакте, разговоре, чихании и кашле. Нет контакта — нет заражения. Любителям разовых встреч с завсегдатаями сайтов знакомств стоит временно уйти в онлайн. В пандемию им лучше практиковать видеосвидания, виртуальный секс и общение в чатах.Если без половых контактов жизнь совсем не мила, необходимо обезопасить себя по максимуму. А именно — использовать презервативы, обязательно мыть руки до и после секса (неважно, одиночного или с партнером), надевать маски во время акта и отказаться от поцелуев. Кроме того, выбирать лучше позы, которые исключают контакт лицом к лицу. Похожего мнения в отношении поз придерживаются и власти Британской Колумбии. И еще они напоминают: важно мыть с мылом секс-игрушки и не использовать их с большим количеством партнеров. Прививка для сексаВсемирная организация здравоохранения тоже не обошла вниманием вопрос интима. Ее специалисты предупреждают: любой сексуальный акт подразумевает тесный контакт, а значит, и увеличивает риск заразиться коронавирусом. Исключение — партнеры, которые живут под одной крышей и соблюдают меры против инфицирования. Мастурбация также не ставит под угрозу здоровье другого человека. Департамент здравоохранения Нью-Йорка выпустил собственные “правила секса”, и главное гласит — вакцинируйтесь. Это самый простой способ оградить себя и возлюбленного от ковида. Уже через две недели после второй прививки можно смело ходить на свидания и не надевать маску во время акта, отмечают авторы рекомендаций. Причем это работает, даже если речь идет о встречах с незнакомцами или групповом сексе. Не привитому полностью человеку придется заниматься любовью в маске, избегать поцелуев, исключить оральный и анальный секс. Эксперты одного из крупнейших медицинских исследовательских центров "Майо клиник" (США) советуют невакцинированным снизить число сексуальных партнеров и отказаться от половых контактов с теми, у кого симптомы ОРВИ. Как пояснил в разговоре с РИА Новости Александр Семенов, руководитель филиала ГНЦ ВБ "Вектор" Роспотребнадзора в Екатеринбурге, вовремя сделанная прививка значительно снижает вероятность подхватить ковид во время секса. “Коронавирус, конечно же, не передается половым путем, но опасность представляют поцелуи, объятия — близкое общение с партнером, особенно если вы не знаете его статус или он сам не в курсе, заболел или нет. Поэтому гораздо разумнее привиться и быть уверенным, что риск заражения сведен к минимуму”, — подчеркнул эксперт. Все по наукеПо мнению ученых из Гарвардского университета (США), сексуальная активность значительно повышает риск заражения ковидом, даже несмотря на то, что SARS-CoV-2 не передается половым путем. Во влагалищном секрете следы вируса пока не обнаружили. Фрагменты его РНК находили в сперме, однако была ли она заразна, исследователи так и не разобрались. Коронавирус коварен тем, что у него длительный период инкубации и есть бессимптомное носительство. Поэтому, считают авторы статьи, медики должны информировать пациентов о рекомендациях по сексу во время пандемии.Безопасны половые контакты между людьми, которые вместе сидят на карантине или живут в одной квартире. Естественно, не несут никаких рисков мастурбация и воздержание. Кроме того, допустимы секс по телефону и видеосвязи. Если же заражения ковидом избежать не удалось, то сексом можно заниматься сразу, как только позволит самочувствие. Однако специалисты рекомендуют тщательно предохраняться некоторое время после выздоровления. “Надо понимать, что любая инфекция — и COVID-19 не исключение — влияет на фертильность мужчины. Ничего нового тут нет. Для здорового потомства после острых заболеваний — будь то пищевое отравление, ОРВИ, грипп, пневмония, COVID-19 — сразу же планировать детей не рекомендуют ни мужчинам, ни женщинам. Чтобы ребенок родился здоровым, организму необходимо восстановиться”, — пояснил Александр Сергеев. По расчетам исследователей, обычно на это хватает от трех до шести месяцев. Потом можно возвращаться к обычной жизни, особенно если вовремя ревакцинироваться.

https://ria.ru/20210709/vaktsinatsiya-1740567148.html

https://ria.ru/20210708/vaktsinatsiya-1740521196.html

https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745283424.html

https://ria.ru/20210729/reproduktsiya-1743445307.html

торонто

сша

британская колумбия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

торонто, сша, воз, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), гарвардский университет, британская колумбия, секс, коронавирус covid-19, пандемия