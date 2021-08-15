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Врач рассказала, как покупка привычных продуктов может ударить по кошельку
Врач рассказала, как покупка привычных продуктов может ударить по кошельку - РИА Новости, 15.08.2021
Врач рассказала, как покупка привычных продуктов может ударить по кошельку
Примерно треть продуктов питания, производимых в мире, ежегодно выбрасывается, один из пяти купленных пакетов с едой отправляется в утиль. Один из факторов... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T02:15
2021-08-15T02:15
2021-08-15T02:15
общество
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экономия
питание
еда
гк медси
россия
анна кривошеева
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Примерно треть продуктов питания, производимых в мире, ежегодно выбрасывается, один из пяти купленных пакетов с едой отправляется в утиль. Один из факторов покупки ненужной еды — поход в магазин на голодный желудок, рассказала агентству "Прайм" врач-эндокринолог, диетолог Клинико-диагностического центра МЕДСИ Анна Кривошеева.Помимо этого, еда портится из-за неправильного хранения, недостаточной видимости в холодильниках, частично использованных ингредиентов и неверной оценки покупателями своих потребностей. Обеды в ресторане или доставка еды также способствуют порче продуктов, закупленных домой. Таким образом, урон кошельку наносят вовсе не фуа-гра и хамон, а рядовые продукты, которые покупают каждый день.Эксперт посоветовала планировать питание и составлять список покупок на неделю. Следование заранее составленному списку поможет избежать лишних трат и не приведет к порче продуктов.Не стоит покупать слишком много еды и идти в магазин голодным, заключила эксперт. Врач также рекомендует учитывать продукты, испорченные на прошлой неделе, при составлении нового списка для похода в супермаркет.
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общество, деньги, экономия, питание, еда, гк медси, россия, анна кривошеева