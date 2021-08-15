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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/kosachev-1745804074.html
Нестабильность в Афганистане угрожает почти всем странам, заявил Косачев
Нестабильность в Афганистане угрожает почти всем странам, заявил Косачев - РИА Новости, 15.08.2021
Нестабильность в Афганистане угрожает почти всем странам, заявил Косачев
Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:43
2021-08-15T13:00
в мире
афганистан
обострение ситуации в афганистане
константин косачев
талибан
одкб
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в этой стране новой базы международного терроризм, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США (Джо) Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу", - написал Косачев в Facebook.Поэтому, убежден он, нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур."Пора уже отбрасывать в сторону любимые "игрушки" Запада на тему "противостояния демократий и авторитаризмов", и заниматься реальными угрозами", - подчеркнул сенатор.Для исключения "возможных авантюр" со стороны талибов в Афганистане необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ, отметил Косачев."(Необходимо - ред.) укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали. Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов", - написал сенатор.
https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html
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в мире, афганистан, константин косачев, талибан, одкб
12:43 15.08.2021 (обновлено: 13:00 15.08.2021)
 
Нестабильность в Афганистане угрожает почти всем странам, заявил Косачев

Сенатор Косачев: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в этой стране новой базы международного терроризм, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США (Джо) Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу", - написал Косачев в Facebook.
Поэтому, убежден он, нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур.
"Пора уже отбрасывать в сторону любимые "игрушки" Запада на тему "противостояния демократий и авторитаризмов", и заниматься реальными угрозами", - подчеркнул сенатор.
Для исключения "возможных авантюр" со стороны талибов в Афганистане необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ, отметил Косачев.
"(Необходимо - ред.) укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали. Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов", - написал сенатор.
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреАфганистанКонстантин КосачевТалибанОДКБ
 
 
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