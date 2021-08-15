https://ria.ru/20210815/kosachev-1745804074.html

Нестабильность в Афганистане угрожает почти всем странам, заявил Косачев

Нестабильность в Афганистане угрожает почти всем странам, заявил Косачев - РИА Новости, 15.08.2021

Нестабильность в Афганистане угрожает почти всем странам, заявил Косачев

Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:43

2021-08-15T12:43

2021-08-15T13:00

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

константин косачев

талибан

одкб

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, необходимо активизировать взаимодействие разведструктур с учетом возможного появления в этой стране новой базы международного терроризм, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев."Что делать? Налаживать широкое международное сотрудничество по афганской проблематике. Президент США (Джо) Байден накануне приказал американским вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана. Думаю, здесь наши интересы пересекаются, и не только с Америкой: нестабильность в Афганистане угрожает практически всем странам мира, с учетом возможного возникновения здесь новой базы международного терроризма, а также потенциальных потоков беженцев, прежде всего, в Европу", - написал Косачев в Facebook.Поэтому, убежден он, нужно активизировать дипломатию и взаимодействие по линии разведструктур."Пора уже отбрасывать в сторону любимые "игрушки" Запада на тему "противостояния демократий и авторитаризмов", и заниматься реальными угрозами", - подчеркнул сенатор.Для исключения "возможных авантюр" со стороны талибов в Афганистане необходимо укреплять силы обороны по линии ОДКБ, отметил Косачев."(Необходимо - ред.) укреплять силы обороны по линии ОДКБ – чтобы сами мысли о возможных авантюрах в соседние страны не возникали. Это касается и сотрудничества в сфере антитеррора, противодействия наркотрафику, а также мер по предотвращению идеологического воздействия радикалов на население прилегающих районов", - написал сенатор.

https://ria.ru/20210813/afganistan-1745565405.html

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, константин косачев, талибан, одкб