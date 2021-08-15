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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745798068.html
В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021
В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве подтверждены 58 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 43, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:24
2021-08-15T11:24
распространение коронавируса
общество
санкт-петербург
москва
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За сутки в Москве подтверждены 58 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 43, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Москва - 58 (смертей - ред.), Санкт-Петербург - 43", - говорится в сообщении.Всего в России за весь период от коронавируса скончались 170 499 человек.
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общество, санкт-петербург, москва, россия, коронавирус в россии
11:24 15.08.2021
 
В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19, в Петербурге — 43

© РИА Новости / Ольга Смольская / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Ольга Смольская
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За сутки в Москве подтверждены 58 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 43, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Москва - 58 (смертей - ред.), Санкт-Петербург - 43", - говорится в сообщении.
Сотрудник в лаборатории предприятия Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Вектор в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 04:00Сказано в эфире
Инфекционист спрогнозировал появление новой мутации коронавируса
Всего в России за весь период от коронавируса скончались 170 499 человек.
 
Распространение коронавирусаОбществоСанкт-ПетербургМоскваРоссияКоронавирус в России
 
 
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