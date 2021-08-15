https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745798068.html

В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021

В Москве за сутки умерли 58 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве подтверждены 58 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 43, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:24

2021-08-15T11:24

2021-08-15T11:24

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

москва

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. За сутки в Москве подтверждены 58 смертей пациентов с коронавирусом, в Санкт-Петербурге - 43, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Москва - 58 (смертей - ред.), Санкт-Петербург - 43", - говорится в сообщении.Всего в России за весь период от коронавируса скончались 170 499 человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/koronavirus-1745695245.html

санкт-петербург

москва

россия

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2021

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общество, санкт-петербург, москва, россия, коронавирус в россии