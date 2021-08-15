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В России за сутки выписали 16 426 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 16 426 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021
В России за сутки выписали 16 426 переболевших COVID-19
В России за сутки выписаны 16 426 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 884 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:22
2021-08-15T11:22
2021-08-15T11:22
распространение коронавируса
общество
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 16 426 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 884 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 426 человек … За весь период выписано по выздоровлении по России 5 884 316 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 2 454 человека, в Санкт-Петербурге - 1 561, в Подмосковье - 1 404.
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/koronavirus-1745695245.html
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общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 16 426 переболевших COVID-19
Оперштаб: в России за сутки из больниц выписали 16 426 переболевших COVID-19