https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745797819.html

В России за сутки выписали 16 426 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 16 426 переболевших COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021

В России за сутки выписали 16 426 переболевших COVID-19

В России за сутки выписаны 16 426 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 884 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:22

2021-08-15T11:22

2021-08-15T11:22

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В России за сутки выписаны 16 426 человек после COVID-19, за все время пандемии - 5 884 316, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 426 человек … За весь период выписано по выздоровлении по России 5 884 316 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны после коронавируса 2 454 человека, в Санкт-Петербурге - 1 561, в Подмосковье - 1 404.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/koronavirus-1745695245.html

московская область (подмосковье)

москва

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии