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В Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.08.2021

В Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1954, Санкт-Петербурге - 1668, Подмосковье – 1359, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:20

2021-08-15T11:20

2021-08-15T11:20

распространение коронавируса

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1954, Санкт-Петербурге - 1668, Подмосковье – 1359, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1954, 2. Санкт-Петербург - 1668, 3. Московская область - 1359", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - 12, Ненецком автономном округе - 12.

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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