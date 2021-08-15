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В Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом - РИА Новости, 15.08.2021
В Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1954, Санкт-Петербурге - 1668, Подмосковье – 1359, сообщили журналистам в оперативном штабе РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T11:20
2021-08-15T11:20
2021-08-15T11:20
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Москве – 1954, Санкт-Петербурге - 1668, Подмосковье – 1359, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Москва - 1954, 2. Санкт-Петербург - 1668, 3. Московская область - 1359", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев COVID-19 за сутки выявлено в Чукотском автономном округе - 12, Ненецком автономном округе - 12.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом
Оперштаб: в Москве выявили 1954 новых случая заражения коронавирусом