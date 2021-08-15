https://ria.ru/20210815/koronavirus-1745797332.html

В России за сутки выявили 21 624 случая COVID-19

В России за сутки выявили 21 624 случая COVID-19 - РИА Новости, 15.08.2021

В России за сутки выявили 21 624 случая COVID-19

За сутки в России выявили 21 624 новых случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:18

2021-08-15T11:18

2021-08-15T12:39

распространение коронавируса

общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. За сутки в России выявили 21 624 новых случая COVID-19, следует из данных оперативного штаба.Накануне сообщалось о 22 144 заразившихся. Темп прироста снизился на 0,01% — до 0,33 процента. Умерли 816 человек, днем ранее фиксировали максимальное суточное количество летальных исходов за время эпидемии — 819. Выписали после лечения 16 426 человек. Новые случаи выявили во всех 85 регионах, больше всего их в Москве — 1954 (накануне было 2317), Санкт-Петербурге — 1668, Подмосковье — 1359, Нижегородской области — 539, Свердловской — 526, Ростовской — 488.Меньше всего заболевших на Чукотке и в Ненецком автономном округе — по 12.Всего за время пандемии в России заразились коронавирусом 6 600 836 человек, из них 170 499 умерли, 5 884 316 пациентов вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается 205,3 миллиона инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число уже превысило 206 миллионов. Более 4,3 миллиона человек спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии и Бразилии. Россия занимает в этом списке четвертое место.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/koronavirus-1745695245.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии