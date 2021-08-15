Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем Независимости Кореи
Президент России Путин направил Ким Чен Ыну телеграмму по случаю Дня независимости Кореи
© Фото : ЦТАКПредседатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета
СЕУЛ, 15 авг – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в воскресенье направил председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну поздравительную телеграмму по случаю Дня освобождения Кореи, где выразил уверенность, что сотрудничество двух стран будет способствовать укреплению безопасности на Корейском полуострове, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как сообщило ЦТАК, Путин направил Ким Чен Ыну "искренние поздравления" и отметил, что в России чтят память воинов Красной Армии и корейских патриотов, отдавших свои жизни в борьбе за свободу Кореи.
"Важно, что добрые традиции дружбы, закаленные в те суровые годы, и сегодня остаются надежной основой для развития отношений РФ и КНДР, подчеркнуто в телеграмме", - говорится в сообщении ЦТАК.
Президент РФ выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых на саммите двух лидеров во Владивостоке в 2019 году, обеспечит "дальнейшее продвижение взаимовыгодного двустороннего сотрудничества" России и КНДР. "Это, несомненно, будет способствовать укреплению безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - добавил, как сообщает ЦТАК, президент.
Президент РФ пожелал Ким Чен Ыну "крепкого здоровья" и успехов, а всем гражданам КНДР – счастья и благополучия.
Корея была аннексирована и находилась под властью Японии с 1910 по 1945 годы. 15 августа 1945 года император Хирохито объявил о капитуляции Японии во Второй мировой войне. И в Южной, и в Северной Корее этот день празднуется как День независимости страны и освобождения от японского колониального господства, так как по условиям капитуляции Япония отказалась от своих притязаний на территорию Корейского полуострова.