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Под Самарой перевернулся катер после столкновения с баржей
Под Самарой перевернулся катер после столкновения с баржей - РИА Новости, 15.08.2021
Под Самарой перевернулся катер после столкновения с баржей
Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге в Самарской области, проводятся его поиски, сообщает в воскресенье Центральное межрегиональное... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T08:55
2021-08-15T08:55
происшествия
самарская область
следственный комитет россии (ск рф)
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САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге в Самарской области, проводятся его поиски, сообщает в воскресенье Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным ведомства, 14 августа примерно в 21.30 (20.30 мск) на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение неустановленного маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено"."После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски", - говорится в сообщении.Уточняется, что баржа принадлежит ПАО "Порт Тольятти".По данным Приволжской транспортной прокуратуры, катер на большой скорости врезался в правый борт буксируемой баржи, груженой песком, местонахождение лица, управлявшего катером, неизвестно. По информации ведомства, баржа повреждений не имеет, разлива нефтепродуктов нет. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.
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происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
08:55 15.08.2021
 
Под Самарой перевернулся катер после столкновения с баржей

В Самарской области перевернулся катер после столкновения с баржей на Волге

© РИА Новости / Алексей ФилипповМинприроды назвало самые загрязненные водоемы России
Минприроды назвало самые загрязненные водоемы России - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге в Самарской области, проводятся его поиски, сообщает в воскресенье Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным ведомства, 14 августа примерно в 21.30 (20.30 мск) на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение неустановленного маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено".
"После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски", - говорится в сообщении.
Уточняется, что баржа принадлежит ПАО "Порт Тольятти".
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По данным Приволжской транспортной прокуратуры, катер на большой скорости врезался в правый борт буксируемой баржи, груженой песком, местонахождение лица, управлявшего катером, неизвестно. По информации ведомства, баржа повреждений не имеет, разлива нефтепродуктов нет. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.
 
ПроисшествияСамарская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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