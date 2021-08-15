https://ria.ru/20210815/kater-1745788685.html

Под Самарой перевернулся катер после столкновения с баржей

Под Самарой перевернулся катер после столкновения с баржей - РИА Новости, 15.08.2021

Под Самарой перевернулся катер после столкновения с баржей

Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге в Самарской области, проводятся его поиски, сообщает в воскресенье Центральное межрегиональное... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T08:55

2021-08-15T08:55

2021-08-15T08:55

происшествия

самарская область

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/150466/27/1504662760_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_3b7f898fab75ae8104882a462a638ad6.jpg

САМАРА, 15 авг - РИА Новости. Катер перевернулся после столкновения с баржей на Волге в Самарской области, проводятся его поиски, сообщает в воскресенье Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.По предварительным данным ведомства, 14 августа примерно в 21.30 (20.30 мск) на 1733-м километре на Волге напротив села Рождествено произошло столкновение неустановленного маломерного катера с теплоходом "Рейдовый-3" в составе с баржой, следовавшим рейсом "Солнечная поляна – Рождествено"."После столкновения катер перевернулся, проводятся его поиски", - говорится в сообщении.Уточняется, что баржа принадлежит ПАО "Порт Тольятти".По данным Приволжской транспортной прокуратуры, катер на большой скорости врезался в правый борт буксируемой баржи, груженой песком, местонахождение лица, управлявшего катером, неизвестно. По информации ведомства, баржа повреждений не имеет, разлива нефтепродуктов нет. Прокуратура начала проверку соблюдения законодательства о безопасности судовождения.

https://ria.ru/20210510/barzha-1731643507.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)