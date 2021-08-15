https://ria.ru/20210815/kabul-1745830448.html

В Кабуле ввели комендантский час

В Кабуле ввели комендантский час - РИА Новости, 15.08.2021

В Кабуле ввели комендантский час

Власти Афганистана заявили, что в столице Кабуле вводится комендатский час с 21.00, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление МВД. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T18:03

2021-08-15T18:03

2021-08-15T18:22

обострение ситуации в афганистане

кабул (город)

афганистан

в мире

талибан

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Афганистана заявили, что в столице Кабуле вводится комендатский час с 21.00, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление МВД.Согласно заявлению исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала, подобная мера вводится, чтобы предотвратить беспорядки, защитить жизни жителей города и их собственность. Он обратился к людям с призывом не покидать свои дома после 21.00 и сохранять спокойствие.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/postradavshie-1745830331.html

кабул (город)

афганистан

россия

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T18:03 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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кабул (город), афганистан, в мире, талибан, россия