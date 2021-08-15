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В Кабуле ввели комендантский час
В Кабуле ввели комендантский час - РИА Новости, 15.08.2021
В Кабуле ввели комендантский час
Власти Афганистана заявили, что в столице Кабуле вводится комендатский час с 21.00, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление МВД. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T18:03
2021-08-15T18:03
2021-08-15T18:22
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Власти Афганистана заявили, что в столице Кабуле вводится комендатский час с 21.00, передает агентство Khaama Press со ссылкой на заявление МВД.Согласно заявлению исполняющего обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала, подобная мера вводится, чтобы предотвратить беспорядки, защитить жизни жителей города и их собственность. Он обратился к людям с призывом не покидать свои дома после 21.00 и сохранять спокойствие.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса.* Террористическая группировка, запрещенная в России
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
2021-08-15T18:03
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кабул (город), афганистан, в мире, талибан, россия
18:03 15.08.2021 (обновлено: 18:22 15.08.2021)
В Кабуле ввели комендантский час
МВД Афганистана: в Кабуле для предотвращения беспорядков с 21.00 вводится комендантский час