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"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул - РИА Новости, 15.08.2021
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
Радикальное движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы столицы Афганистана, следует из заявления талибов. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:58
2021-08-15T16:58
2021-08-15T17:55
кабул (город)
талибан
афганистан
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы столицы Афганистана, следует из заявления талибов.Согласно заявлению организации, это было сделано, чтобы предотвратить грабежи и насилие в районах, которые покинули полиция и силы безопасности.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. По информации СМИ, он покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210815/gani-1745827368.html
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кабул (город), талибан, афганистан, россия
16:58 15.08.2021 (обновлено: 17:55 15.08.2021)
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
Движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы афганской столицы Кабул