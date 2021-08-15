Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/kabul-1745825070.html
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул - РИА Новости, 15.08.2021
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул
Радикальное движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы столицы Афганистана, следует из заявления талибов. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:58
2021-08-15T17:55
кабул (город)
талибан
афганистан
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_0:122:3211:1928_1920x0_80_0_0_df892fc8286b0749ee42de004991dae3.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы столицы Афганистана, следует из заявления талибов.Согласно заявлению организации, это было сделано, чтобы предотвратить грабежи и насилие в районах, которые покинули полиция и силы безопасности.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. По информации СМИ, он покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210815/gani-1745827368.html
кабул (город)
афганистан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/0e/1564793608_241:0:2972:2048_1920x0_80_0_0_d110478dd5878284f28c18143cb8b608.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кабул (город), талибан, афганистан, россия
16:58 15.08.2021 (обновлено: 17:55 15.08.2021)
 
"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул

Движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы афганской столицы Кабул

© AP Photo / FileБоевики радикального движения "Талибан"* в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / File
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы столицы Афганистана, следует из заявления талибов.
Согласно заявлению организации, это было сделано, чтобы предотвратить грабежи и насилие в районах, которые покинули полиция и силы безопасности.
Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. По информации СМИ, он покинул страну.
Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.
*Запрещенная в России террористическая организация.
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 17:23Обострение ситуации в Афганистане
В МИД считают, что Гани мог сбежать из Афганистана на американском самолете
 
Кабул (город)ТалибанАфганистанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
03:09ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Лента новостейМолния