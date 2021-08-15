https://ria.ru/20210815/kabul-1745825070.html

"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул

"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул - РИА Новости, 15.08.2021

"Талибан"* приказал своим силам войти в Кабул

Радикальное движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы столицы Афганистана, следует из заявления талибов. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:58

2021-08-15T16:58

2021-08-15T17:55

кабул (город)

талибан

афганистан

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Радикальное движение "Талибан"* приказало своим силам войти в районы столицы Афганистана, следует из заявления талибов.Согласно заявлению организации, это было сделано, чтобы предотвратить грабежи и насилие в районах, которые покинули полиция и силы безопасности.Ранее источник РИА Новости сообщил, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. По информации СМИ, он покинул страну.Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии. За несколько недель сторонникам движения удалось практически полностью взять страну под контроль.*Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210815/gani-1745827368.html

кабул (город)

афганистан

россия

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кабул (город), талибан, афганистан, россия