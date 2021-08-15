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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/kabul-1745819175.html
Международные силы контролируют "зеленую зону" Кабула, сообщил источник
Международные силы контролируют "зеленую зону" Кабула, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021
Международные силы контролируют "зеленую зону" Кабула, сообщил источник
Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:04
2021-08-15T16:21
в мире
кабул (город)
афганистан
обострение ситуации в афганистане
талибан
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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.Ранее местные СМИ сообщали, что руководство "Талибана"* отдало распоряжение своим боевикам не входить в Кабул, идут переговоры с правительством о возможности войти в город "мирно".В свою очередь, представитель сил обороны и безопасности Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади заверил, что военные обеспечат безопасность Кабула и защитят город.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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в мире, кабул (город), афганистан, талибан
16:04 15.08.2021 (обновлено: 16:21 15.08.2021)
 
Международные силы контролируют "зеленую зону" Кабула, сообщил источник

Источник: международные силы взяли контроль за "зеленой зоной" в Кабуле

© AFP 2021 / Wakil Kohsar Сотрудники службы безопасности из Афганистана стоят на страже перед воротами в "зеленой зоне" Кабула
Сотрудники службы безопасности из Афганистана стоят на страже перед воротами в зеленой зоне Кабула - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AFP 2021 / Wakil Kohsar
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.
Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.
Ранее местные СМИ сообщали, что руководство "Талибана"* отдало распоряжение своим боевикам не входить в Кабул, идут переговоры с правительством о возможности войти в город "мирно".
В свою очередь, представитель сил обороны и безопасности Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади заверил, что военные обеспечат безопасность Кабула и защитят город.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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