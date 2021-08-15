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Международные силы контролируют "зеленую зону" Кабула, сообщил источник

Международные силы контролируют "зеленую зону" Кабула, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021

Международные силы контролируют "зеленую зону" Кабула, сообщил источник

Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:04

2021-08-15T16:04

2021-08-15T16:21

в мире

кабул (город)

афганистан

обострение ситуации в афганистане

талибан

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КАБУЛ, 15 авг - РИА Новости. Международные силы взяли на себя контроль за "зеленой зоной" в Кабуле, сообщил РИА Новости источник в президентском дворце.Отмечается, что международные силы намерены контролировать "зеленую зону" до достижения соглашений.Ранее местные СМИ сообщали, что руководство "Талибана"* отдало распоряжение своим боевикам не входить в Кабул, идут переговоры с правительством о возможности войти в город "мирно".В свою очередь, представитель сил обороны и безопасности Афганистана генерал Бисмилла Хан Мохаммади заверил, что военные обеспечат безопасность Кабула и защитят город.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая организация, запрещенная в России.

кабул (город)

афганистан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, кабул (город), афганистан, талибан