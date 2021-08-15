https://ria.ru/20210815/kabul-1745815647.html

Российское посольство рассказало об обстановке в Кабуле

Российское посольство рассказало об обстановке в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

Российское посольство рассказало об обстановке в Кабуле

Обстановка в Кабуле напряженная, но боев нет и российской дипмиссии ничего не угрожает, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Никита Ищенко. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:14

2021-08-15T15:14

2021-08-15T15:54

в мире

кабул (город)

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обстановка в Кабуле напряженная, но боев нет и российской дипмиссии ничего не угрожает, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Никита Ищенко."Угроз посольству нет, эвакуация не требуется", — отметил дипломат.Перед этим в российском МИД также заявили РИА Новости, что Москва пока не эвакуирует свое посольство из Афганистана. В то же время Германия приостановила работу миссии и призвала граждан покинуть республику.Афганские военные ранее пообещали обеспечить безопасность столицы на время транзита власти. Об этом талибы ведут переговоры с властями. Ожидается, что переходное правительство возглавит экс-министр внутренних дел Али Ахмад Джилали. Также сообщалось, что президент республики Ашраф Гани может сложить полномочия уже сегодня, однако этого пока не произошло. Переговоры с "Талибаном"* продолжаются. Бойцы радикального движения контролируют почти всю страну и все пограничные переходы.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745592941.html

кабул (город)

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T15:14 true PT0M38S

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в мире, кабул (город)