https://ria.ru/20210815/kabul-1745815647.html
Российское посольство рассказало об обстановке в Кабуле
Российское посольство рассказало об обстановке в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Российское посольство рассказало об обстановке в Кабуле
Обстановка в Кабуле напряженная, но боев нет и российской дипмиссии ничего не угрожает, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Никита Ищенко. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:14
2021-08-15T15:14
2021-08-15T15:54
в мире
кабул (город)
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Обстановка в Кабуле напряженная, но боев нет и российской дипмиссии ничего не угрожает, сообщил РИА Новости ее пресс-секретарь Никита Ищенко."Угроз посольству нет, эвакуация не требуется", — отметил дипломат.Перед этим в российском МИД также заявили РИА Новости, что Москва пока не эвакуирует свое посольство из Афганистана. В то же время Германия приостановила работу миссии и призвала граждан покинуть республику.Афганские военные ранее пообещали обеспечить безопасность столицы на время транзита власти. Об этом талибы ведут переговоры с властями. Ожидается, что переходное правительство возглавит экс-министр внутренних дел Али Ахмад Джилали. Также сообщалось, что президент республики Ашраф Гани может сложить полномочия уже сегодня, однако этого пока не произошло. Переговоры с "Талибаном"* продолжаются. Бойцы радикального движения контролируют почти всю страну и все пограничные переходы.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745592941.html
кабул (город)
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
2021-08-15T15:14
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в мире, кабул (город)
15:14 15.08.2021 (обновлено: 15:54 15.08.2021)
Российское посольство рассказало об обстановке в Кабуле
В российском посольстве назвали обстановку в Кабуле напряженной