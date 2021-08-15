https://ria.ru/20210815/kabul-1745803877.html

В ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз

В ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз - РИА Новости, 15.08.2021

В ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз

В некоторых иностранных посольствах в Кабуле "царит хаос" из-за желающих получить визы и бежать из страны на фоне наступления радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T12:39

2021-08-15T12:39

2021-08-15T14:14

в мире

кабул (город)

иран

талибан

турция

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В некоторых иностранных посольствах в Кабуле "царит хаос" из-за желающих получить визы и бежать из страны на фоне наступления радикального движения "Талибан"*, сообщает телеканал Sky News."Абсолютный хаос воцарился в некоторых посольствах, особенно Турции и Ирана, тысячи людей собираются там в попытках получить визу и уехать в эти страны", - сообщает телеканал.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Террористическая организация, запрещенная в России

кабул (город)

иран

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T12:39 true PT0M38S

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в мире, кабул (город), иран, талибан, турция, афганистан