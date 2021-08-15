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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/kabul-1745803877.html
В ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз
В ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз - РИА Новости, 15.08.2021
В ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз
В некоторых иностранных посольствах в Кабуле "царит хаос" из-за желающих получить визы и бежать из страны на фоне наступления радикального движения "Талибан"*,... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T12:39
2021-08-15T14:14
в мире
кабул (город)
иран
талибан
турция
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В некоторых иностранных посольствах в Кабуле "царит хаос" из-за желающих получить визы и бежать из страны на фоне наступления радикального движения "Талибан"*, сообщает телеканал Sky News."Абсолютный хаос воцарился в некоторых посольствах, особенно Турции и Ирана, тысячи людей собираются там в попытках получить визу и уехать в эти страны", - сообщает телеканал.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.* Террористическая организация, запрещенная в России
кабул (город)
иран
турция
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
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в мире, кабул (город), иран, талибан, турция, афганистан
12:39 15.08.2021 (обновлено: 14:14 15.08.2021)
 
В ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз

Sky News: в ряде иностранных посольств в Кабуле собрались очереди на выдачу виз для выезда из страны

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВид на город Кабул в Афганистане
Вид на город Кабул в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В некоторых иностранных посольствах в Кабуле "царит хаос" из-за желающих получить визы и бежать из страны на фоне наступления радикального движения "Талибан"*, сообщает телеканал Sky News.
"Абсолютный хаос воцарился в некоторых посольствах, особенно Турции и Ирана, тысячи людей собираются там в попытках получить визу и уехать в эти страны", - сообщает телеканал.
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана, находятся в окрестностях столицы и взяли под контроль Кабульский университет. Между тем администрация президента Афганистана заявила, что контролирует ситуацию в Кабуле, передал телеканал "Аль-Арабия". Позже талибы заявили, что не намерены мстить, все чиновники в Кабуле будут в безопасности, никому не следует бежать из страны. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Афганистана Абдул Саттар Мирзаквал заверил позднее, что Кабул не атакуют и переход власти пройдет мирно, передал местный телеканал Tolo News.
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