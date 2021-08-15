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Талибы заявили о переговорах с властями Афганистана о входе в Кабул

Талибы заявили о переговорах с властями Афганистана о входе в Кабул - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы заявили о переговорах с властями Афганистана о входе в Кабул

Руководство движения "Талибан"* приказало своим боевикам не входить в Кабул, сообщил местный телеканал 1TV News. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T11:18

2021-08-15T11:18

2021-08-15T11:35

в мире

афганистан

кабул (город)

талибан

кабульский университет

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Руководство движения "Талибан"* приказало своим боевикам не входить в Кабул, сообщил местный телеканал 1TV News.По его данным, талибы ведут переговоры с правительством о возможности войти в город без боя. Администрация президента республики заявила телеканалу "Аль-Арабия", что столица осаде не подвергалась.Ранее местный источник рассказал РИА Новости, что боевики заняли Кабульский университет и готовят более масштабное наступление.Кабул остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы.Ранее сообщалось, что боевики захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, бойцы "Талибана"* без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Они также контролируют все пограничные переходы.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745777264.html

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T11:18 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан, кабульский университет