https://ria.ru/20210815/kabul-1745795641.html

Талибы взяли под контроль Кабульский университет

Талибы взяли под контроль Кабульский университет - РИА Новости, 15.08.2021

Талибы взяли под контроль Кабульский университет

Боевики движения Талибан* начали наступление на Кабул, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Афганистана. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:44

2021-08-15T10:44

2021-08-15T11:26

в мире

афганистан

кабульский университет

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения Талибан* начали наступление на Кабул, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Афганистана.В то же время источник РИА Новости сообщил, что талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы, а также подняли свои флаги в одном из районов.Город остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы. По данным местных СМИ, руководство "Талибана"* ведет переговоры с властями о возможности мирно войти в город.Ранее сообщалось, что боевики захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, бойцы "Талибана"* без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Они также контролируют все пограничные переходы.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.

афганистан

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2021

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Кабул без света: боевики Талибана продвигаются к столице Афганистана По сообщениям СМИ, в Кабуле — блэкаут. Талибы*, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T10:44 true PT0M37S

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-15T10:44 true PT1M11S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан, кабульский университет