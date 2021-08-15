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Талибы взяли под контроль Кабульский университет
Талибы взяли под контроль Кабульский университет - РИА Новости, 15.08.2021
Талибы взяли под контроль Кабульский университет
Боевики движения Талибан* начали наступление на Кабул, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Афганистана. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:44
2021-08-15T10:44
2021-08-15T11:26
в мире
афганистан
кабульский университет
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Боевики движения Талибан* начали наступление на Кабул, передает агентство Рейтер со ссылкой на МВД Афганистана.В то же время источник РИА Новости сообщил, что талибы взяли под контроль Кабульский университет на западе столицы, а также подняли свои флаги в одном из районов.Город остается последним крупным населенным пунктом, который контролируют правительственные силы. По данным местных СМИ, руководство "Талибана"* ведет переговоры с властями о возможности мирно войти в город.Ранее сообщалось, что боевики захватили Мазари-Шариф — центр провинции Балх на границе с Узбекистаном и крупнейший город на севере страны. Кроме того, бойцы "Талибана"* без сопротивления заняли Джелалабад в восточной провинции Нангархар на границе с Пакистаном. Они также контролируют все пограничные переходы.Обострение в стране происходит на фоне вывода американских войск, который в России назвали признанием провала миссии США.* Террористическая организация, запрещенная в России.
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кабул без света: боевики Талибана продвигаются к столице Афганистана
По сообщениям СМИ, в Кабуле — блэкаут. Талибы*, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
2021-08-15T10:44
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-15T10:44
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PT1M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, афганистан, кабульский университет
10:44 15.08.2021 (обновлено: 11:26 15.08.2021)
Талибы взяли под контроль Кабульский университет
Источник: "Талибан"* взял под контроль Кабульский университет на западе столицы Афганистана