https://ria.ru/20210815/kabul-1745789817.html

СМИ: в США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации

СМИ: в США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации - РИА Новости, 15.08.2021

СМИ: в США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации

Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения "Талибан"* не вступать в Кабул, пока США не... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T09:21

2021-08-15T09:21

2021-08-15T09:38

в мире

сша

кабул (город)

талибан

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения "Талибан"* не вступать в Кабул, пока США не эвакуируют своих граждан и афганских сотрудников из столицы, сообщает NYT со ссылкой на американский источник.Неизвестно, сколько времени займет эвакуация и сможет ли Вашингтон успешно ее провести. По данным газеты, в Кабуле находятся по меньшей мере 10 тысяч американских граждан.Отмечается, что талибы в ответ призвали США прекратить авиаудары.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещена в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210813/taliban-1745673340.html

сша

кабул (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, кабул (город), талибан