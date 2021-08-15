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СМИ: в США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации
СМИ: в США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации - РИА Новости, 15.08.2021
СМИ: в США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации
Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения "Талибан"* не вступать в Кабул, пока США не... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T09:21
2021-08-15T09:21
2021-08-15T09:38
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кабул (город)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад призвал боевиков радикального движения "Талибан"* не вступать в Кабул, пока США не эвакуируют своих граждан и афганских сотрудников из столицы, сообщает NYT со ссылкой на американский источник.Неизвестно, сколько времени займет эвакуация и сможет ли Вашингтон успешно ее провести. По данным газеты, в Кабуле находятся по меньшей мере 10 тысяч американских граждан.Отмечается, что талибы в ответ призвали США прекратить авиаудары.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещена в России
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РИА Новости
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в мире, сша, кабул (город), талибан
09:21 15.08.2021 (обновлено: 09:38 15.08.2021)
СМИ: в США попросили талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации
NYT: спецпредставитель США Халилзад попросил талибов не вступать в Кабул до окончания эвакуации
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад
призвал боевиков радикального движения "Талибан"* не вступать в Кабул, пока США не эвакуируют своих граждан и афганских сотрудников из столицы, сообщает NYT
со ссылкой на американский источник.
Неизвестно, сколько времени займет эвакуация и сможет ли Вашингтон успешно ее провести. По данным газеты, в Кабуле находятся по меньшей мере 10 тысяч американских граждан.
Отмечается, что талибы в ответ призвали США прекратить авиаудары.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются. Из крупных городов под контролем афганского правительства остается один Кабул.
В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещена в России