https://ria.ru/20210815/izrail-1745778027.html
Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше после принятия закона о реституции
Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше после принятия закона о реституции - РИА Новости, 15.08.2021
Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше после принятия закона о реституции
Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T00:30
2021-08-15T00:30
2021-08-15T01:27
в мире
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анджей дуда
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ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг — РИА Новости. Израиль отзывает главу посольства в Варшаве из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.Ранее президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.Сообщается также, что израильский МИД рекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране."Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет Холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте", — говорится в заявлении Лапида.Кроме того, министр иностранных дел Израиля сообщил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на принятие закона."Сегодня вечером Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества. О таком никогда нельзя молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не станут молчать", — заключил Лапид.Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. Президент Польши отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев.
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в мире, варшава, сша, польша, анджей дуда
00:30 15.08.2021 (обновлено: 01:27 15.08.2021)
Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше после принятия закона о реституции
Израиль отозвал главу дипмиссии в Польше для консультаций из-за закона о реституции имущества евреев
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 авг — РИА Новости. Израиль
отзывает главу посольства в Варшаве
из-за закона о реституции имущества пострадавших в годы Холокоста говорится в заявлении главы МИД еврейского государства Яира Лапида, распространенном его пресс-службой.
Ранее президент Польши Анджей Дуда
решил подписать спорный закон, затрагивающий, в том числе, тему реституции имущества евреев, пострадавших в годы Второй мировой войны.
"Сегодня Польша приняла, и это уже не впервые, антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я дал указание главе посольства в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций. Новый посол Израиля, который должен был вскоре отбыть в Варшаву, на данном этапе не поедет в Польшу", — добавил глава дипломатического ведомства.
Сообщается также, что израильский МИД рекомендует послу Польши в Израиле продолжить отпуск в своей стране.
"Он должен использовать имеющееся у него время, чтобы объяснить полякам, какое значение имеет Холокост для граждан Израиля. Объяснить, что мы не потерпим и доли пренебрежения памятью погибших и памятью о Холокосте", — говорится в заявлении Лапида.
Кроме того, министр иностранных дел Израиля сообщил, что ведет переговоры с представителями США о совместной реакции на принятие закона.
"Сегодня вечером Польша превратилась в антидемократическую, нелиберальную страну, которая не имеет почтения к величайшей трагедии в истории человечества. О таком никогда нельзя молчать. Израиль и еврейский народ, конечно, не станут молчать", — заключил Лапид.
Недавно польский парламент принял поправки в административный кодекс, согласно которым после истечения 30 лет с момента вынесения административного решения (в том числе о праве собственности на имущество) оно не будет подлежать оспариванию. В Израиле и США
считают, что закон лишает евреев права возвратить свое имущество или получить за него компенсацию. Президент Польши
отрицает, что обновленный закон направлен именно на имущественные права евреев.