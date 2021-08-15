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В "Талибане"* рассказали о пребывании иностранцев в Кабуле

В "Талибане"* рассказали о пребывании иностранцев в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

В "Талибане"* рассказали о пребывании иностранцев в Кабуле

Движение "Талибан"* заявило, что иностранцы могут покинуть афганскую столицу Кабул, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление движения. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T13:35

2021-08-15T13:35

2021-08-15T14:12

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что иностранцы могут покинуть афганскую столицу Кабул, передает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на заявление движения.Талибы подчеркнули, что они обеспечат работу аэропорта для выезда из страны иностранцев. Тем же, кто останется в стране, необходимо будет пройти регистрацию у представителей движения.Они заявили, что военные правительственной армии могут возвращаться домой.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением талибов на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Запрещенная в России террористическая организация

кабул (город)

афганистан

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T13:35 true PT0M38S

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан