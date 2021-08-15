Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/groza-1745815241.html
Москвичей предупредили о грозовых дождях со шквалом и градом
Москвичей предупредили о грозовых дождях со шквалом и градом - РИА Новости, 15.08.2021
Москвичей предупредили о грозовых дождях со шквалом и градом
Первая половина недели в Московском регионе стартует с жары, а к четвергу придут грозовые дожди с градом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:05
2021-08-15T15:20
общество
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_0:238:3072:1965_1920x0_80_0_0_139b6142cdfc31f3b378fa600b0a6f4f.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первая половина недели в Московском регионе стартует с жары, а к четвергу придут грозовые дожди с градом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Август заканчивает лето и от этого никуда не деться. Но последний месяц сезона все-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно - финальный всплеск субтропического тепла. Понедельник в регионе стартует с плюс 23-28, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных плюс 28-33, на юге местами плюс 35. Даже ночами будет не прохладнее плюс 15-20", - рассказал Тишковец.Он отметил, что при этом ожидается преобладание солнечной погоды, а небольшие локальные дожди возможны преимущественно в темное время суток.По словам синоптика, климатические расчеты показывают, что с 1948 года такие всплески 30-градусного тепла 17 августа в прошлом веке случались только однажды - в 1954 году было плюс 33,5, а в век глобального потепления метеорологи подобное фиксировали дважды - в 2007 году было плюс 31,1 и 2008 году - плюс 32,5."Среда станет заключительным знойным аккордом. Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. Одним ливневым залпом может вылиться 5-10 миллиметров, а местами - до 10-15 миллиметров осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла. Рубикон будет пройден", - добавил Тишковец.
https://ria.ru/20210815/pogoda-1745789911.html
https://ria.ru/20210814/pogoda-1745722654.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/07/0f/1741433923_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_bd7f56d97119d51a7f6af6c67959e2ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец
15:05 15.08.2021 (обновлено: 15:20 15.08.2021)
 
Москвичей предупредили о грозовых дождях со шквалом и градом

Синоптик "Фобоса" Тишковец: в четверг в Москву придут грозовые дожди со шквалом и градом

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМужчина под зонтом на одной из улиц в Москве
Мужчина под зонтом на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первая половина недели в Московском регионе стартует с жары, а к четвергу придут грозовые дожди с градом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Август заканчивает лето и от этого никуда не деться. Но последний месяц сезона все-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно - финальный всплеск субтропического тепла. Понедельник в регионе стартует с плюс 23-28, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных плюс 28-33, на юге местами плюс 35. Даже ночами будет не прохладнее плюс 15-20", - рассказал Тишковец.
Сильные морозы в регионах России - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 09:25
Россиян предупредили о заморозках в сентябре
Он отметил, что при этом ожидается преобладание солнечной погоды, а небольшие локальные дожди возможны преимущественно в темное время суток.
По словам синоптика, климатические расчеты показывают, что с 1948 года такие всплески 30-градусного тепла 17 августа в прошлом веке случались только однажды - в 1954 году было плюс 33,5, а в век глобального потепления метеорологи подобное фиксировали дважды - в 2007 году было плюс 31,1 и 2008 году - плюс 32,5.
"Среда станет заключительным знойным аккордом. Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. Одним ливневым залпом может вылиться 5-10 миллиметров, а местами - до 10-15 миллиметров осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла. Рубикон будет пройден", - добавил Тишковец.
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 08:48
Гидрометцентр предупредил об опасной погоде на юге России
 
ОбществоМоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
03:09ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Лента новостейМолния