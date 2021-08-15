https://ria.ru/20210815/groza-1745815241.html

Москвичей предупредили о грозовых дождях со шквалом и градом

Москвичей предупредили о грозовых дождях со шквалом и градом - РИА Новости, 15.08.2021

Москвичей предупредили о грозовых дождях со шквалом и градом

Первая половина недели в Московском регионе стартует с жары, а к четвергу придут грозовые дожди с градом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T15:05

2021-08-15T15:05

2021-08-15T15:20

общество

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Первая половина недели в Московском регионе стартует с жары, а к четвергу придут грозовые дожди с градом, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Август заканчивает лето и от этого никуда не деться. Но последний месяц сезона все-таки на прощание сумеет подарить жителям Центральной России и солнце, и уже точно - финальный всплеск субтропического тепла. Понедельник в регионе стартует с плюс 23-28, а во вторник воздух разогреется уже до аномальных плюс 28-33, на юге местами плюс 35. Даже ночами будет не прохладнее плюс 15-20", - рассказал Тишковец.Он отметил, что при этом ожидается преобладание солнечной погоды, а небольшие локальные дожди возможны преимущественно в темное время суток.По словам синоптика, климатические расчеты показывают, что с 1948 года такие всплески 30-градусного тепла 17 августа в прошлом веке случались только однажды - в 1954 году было плюс 33,5, а в век глобального потепления метеорологи подобное фиксировали дважды - в 2007 году было плюс 31,1 и 2008 году - плюс 32,5."Среда станет заключительным знойным аккордом. Во второй половине дня с северо-запада подойдет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона, из-за чего небо начнут постепенно затягивать мощные конвективные облака, а ближе к вечеру и в ночь на четверг зарядят мощные грозовые дожди, сопровождаемые шквалом и мозаичным градом. Одним ливневым залпом может вылиться 5-10 миллиметров, а местами - до 10-15 миллиметров осадков. После такого шторма включится обратный счетчик тепла. Рубикон будет пройден", - добавил Тишковец.

https://ria.ru/20210815/pogoda-1745789911.html

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общество, москва, центр "фобос", евгений тишковец