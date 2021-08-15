https://ria.ru/20210815/granitsa-1745813590.html

Источник в погранслужбе оценил ситуацию на таджикско-афганской границе

Источник в погранслужбе оценил ситуацию на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 15.08.2021

Источник в погранслужбе оценил ситуацию на таджикско-афганской границе

Ситуация на таджикско-афганской границе спокойная, попыток пересечения ее беженцами нет, сообщил РИА Новости источник в погранслужбе Таджикистана. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:44

2021-08-15T14:44

2021-08-15T14:54

в мире

таджикистан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

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ДУШАНБЕ, 15 авг - РИА Новости. Ситуация на таджикско-афганской границе спокойная, попыток пересечения ее беженцами нет, сообщил РИА Новости источник в погранслужбе Таджикистана."На таджикско-афганской границе ситуация сейчас спокойная, попыток перехода границы беженцами пока не наблюдалось", - сообщил собеседник агентства.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T14:44 true PT0M38S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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в мире, таджикистан, афганистан