https://ria.ru/20210815/granitsa-1745813590.html
Источник в погранслужбе оценил ситуацию на таджикско-афганской границе
Источник в погранслужбе оценил ситуацию на таджикско-афганской границе - РИА Новости, 15.08.2021
Источник в погранслужбе оценил ситуацию на таджикско-афганской границе
Ситуация на таджикско-афганской границе спокойная, попыток пересечения ее беженцами нет, сообщил РИА Новости источник в погранслужбе Таджикистана. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:44
2021-08-15T14:44
2021-08-15T14:54
в мире
таджикистан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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ДУШАНБЕ, 15 авг - РИА Новости. Ситуация на таджикско-афганской границе спокойная, попыток пересечения ее беженцами нет, сообщил РИА Новости источник в погранслужбе Таджикистана."На таджикско-афганской границе ситуация сейчас спокойная, попыток перехода границы беженцами пока не наблюдалось", - сообщил собеседник агентства.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Террористическая организация, запрещенная в России
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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана
Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003
2021-08-15T14:44
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в мире, таджикистан, афганистан
14:44 15.08.2021 (обновлено: 14:54 15.08.2021)
Источник в погранслужбе оценил ситуацию на таджикско-афганской границе
Источник в погранслужбе Таджикистана: ситуация на границе с Афганистаном спокойная