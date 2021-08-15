Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/granitsa-1745812162.html
Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном
Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном - РИА Новости, 15.08.2021
Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном
Погранведомство Узбекистана осуществляет охрану границы с Афганистаном в усиленном режиме на фоне последних событий в соседней стране, приняты все необходимые... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:30
2021-08-15T14:32
в мире
граница
талибан
узбекистан
афганистан
мид узбекистана
обострение ситуации в афганистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744499911_0:159:3072:1887_1920x0_80_0_0_a396688bc6f44a72a306a7b2e265f09a.jpg
ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Погранведомство Узбекистана осуществляет охрану границы с Афганистаном в усиленном режиме на фоне последних событий в соседней стране, приняты все необходимые меры безопасности, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) страны.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что накануне группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение."По мере обострения ситуации в Афганистане части пограничных войск в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном – ред.) были переведены на усиленный режим", - сказал представитель погранвойск.По его словам, на боевое дежурство также переведены подразделения министерства обороны, МВД и Национальной гвардии республики.Собеседник агентства напомнил, что в Термезе в связи с последними событиями на узбекско-афганской границе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов государственной власти.По данным МИД, на афганской части моста "Термез-Хайротон", который проходит через пограничную реку Амударью, накануне вечером было отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. К 10.00 (8.00 мск) 15 августа ситуация на мосту нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/taliby-1745808082.html
https://ria.ru/20210815/gani-1745811068.html
узбекистан
афганистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/05/1744499911_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_11f23f7f221e0d143a501b66b47bb9fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, граница, талибан, узбекистан, афганистан, мид узбекистана
14:30 15.08.2021 (обновлено: 14:32 15.08.2021)
 
Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном

Узбекистан усилил контроль границы с Афганистаном на фоне последних событий в соседней стране

© AP Photo / Hamed SarfaraziАфганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат
Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Hamed Sarfarazi
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Погранведомство Узбекистана осуществляет охрану границы с Афганистаном в усиленном режиме на фоне последних событий в соседней стране, приняты все необходимые меры безопасности, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) страны.
Ранее МИД Узбекистана сообщал, что накануне группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.
Боевики Талибана* в городе Газни - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 13:28В мире
Талибы заявили, что контролируют весь Афганистан
"По мере обострения ситуации в Афганистане части пограничных войск в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном – ред.) были переведены на усиленный режим", - сказал представитель погранвойск.
По его словам, на боевое дежурство также переведены подразделения министерства обороны, МВД и Национальной гвардии республики.
Собеседник агентства напомнил, что в Термезе в связи с последними событиями на узбекско-афганской границе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов государственной власти.
По данным МИД, на афганской части моста "Термез-Хайротон", который проходит через пограничную реку Амударью, накануне вечером было отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. К 10.00 (8.00 мск) 15 августа ситуация на мосту нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно.
Президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 14:13Обострение ситуации в Афганистане
Президент Афганистана пока не сложил полномочия
Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.
Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреГраницаТалибанУзбекистанАфганистанМИД Узбекистана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:51В "Талибане"* рассказали, что было приказано членам движения
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
03:09ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
Лента новостейМолния