https://ria.ru/20210815/granitsa-1745812162.html

Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном

Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном - РИА Новости, 15.08.2021

Узбекистан усилил охрану границы с Афганистаном

Погранведомство Узбекистана осуществляет охрану границы с Афганистаном в усиленном режиме на фоне последних событий в соседней стране, приняты все необходимые... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:30

2021-08-15T14:30

2021-08-15T14:32

в мире

граница

талибан

узбекистан

афганистан

мид узбекистана

обострение ситуации в афганистане

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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Погранведомство Узбекистана осуществляет охрану границы с Афганистаном в усиленном режиме на фоне последних событий в соседней стране, приняты все необходимые меры безопасности, сообщил РИА Новости в воскресенье представитель Пограничных войск Службы государственной безопасности (ПВ СГБ) страны.Ранее МИД Узбекистана сообщал, что накануне группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение."По мере обострения ситуации в Афганистане части пограничных войск в Сурхандарьинской области (юг Узбекистана, граничит с Афганистаном – ред.) были переведены на усиленный режим", - сказал представитель погранвойск.По его словам, на боевое дежурство также переведены подразделения министерства обороны, МВД и Национальной гвардии республики.Собеседник агентства напомнил, что в Термезе в связи с последними событиями на узбекско-афганской границе развернут оперативный штаб, в состав которого вошли представители силовых структур и органов государственной власти.По данным МИД, на афганской части моста "Термез-Хайротон", который проходит через пограничную реку Амударью, накануне вечером было отмечено скопление военнослужащих правительственных войск Афганистана. К 10.00 (8.00 мск) 15 августа ситуация на мосту нормализовалась, афганские граждане покинули мост самостоятельно.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.Позже СМИ со ссылкой на дипломатически источники заявили, что бывший министр внутренних дел Афганистана Али Ахмад Джилали назначен главой переходной власти в стране.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://radiosputnik.ria.ru/20210815/taliby-1745808082.html

https://ria.ru/20210815/gani-1745811068.html

узбекистан

афганистан

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в мире, граница, талибан, узбекистан, афганистан, мид узбекистана