14:41 15.08.2021 (обновлено: 17:57 15.08.2021)
Глава Минприроды Камчатки объяснил свой пост о Петровске-Забайкальском
Глава Минприроды Камчатки Кумарьков объяснил свой пост о состоянии дорог в Петровске-Забайкальском
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков объяснил свои слова о городе Петровске-Забайкальском.
Ранее глава регионального ведомства опубликовал в инстаграме пост с фотографией из отпуска и раскритиковал состояние дорог. Чиновник отметил, что часть пути, составившего более 500 километров за день, ему пришлось ехать по гравию "благодаря" навигатору.
Затем Кумарьков выложил новый пост, в котором прокомментировал "истерику" в некоторых СМИ по поводу своего семейного отдыха и появившихся в соцсетях фотографий. Он назвал Забайкалье потрясающим местом с красивой природой и тысячелетней историей.
"Но в части дорог в этом месте, основанном в 1789 году указом Екатерины II, действительно полные, как вы выразились, ягодицы, и я это отметил как водитель, использовав соответствующий фразеологизм. В следующий раз буду более точно формулировать мысль. Так и буду писать: что дороги напоминают ягодицы, спасибо за идею. Лакировать не склонен", — написал министр.
Свою предыдущую публикацию он назвал проявлением новой искренности, которая, по его мнению, сегодня пользуется популярностью.
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