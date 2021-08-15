https://ria.ru/20210815/gorod-1745812487.html

Глава Минприроды Камчатки объяснил свой пост о Петровске-Забайкальском

Глава Минприроды Камчатки объяснил свой пост о Петровске-Забайкальском - РИА Новости, 15.08.2021

Глава Минприроды Камчатки объяснил свой пост о Петровске-Забайкальском

Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков объяснил свои слова о городе Петровске-Забайкальском. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:41

2021-08-15T14:41

2021-08-15T17:57

общество

камчатский край

петровск-забайкальский

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков объяснил свои слова о городе Петровске-Забайкальском.Ранее глава регионального ведомства опубликовал в инстаграме пост с фотографией из отпуска и раскритиковал состояние дорог. Чиновник отметил, что часть пути, составившего более 500 километров за день, ему пришлось ехать по гравию "благодаря" навигатору.Затем Кумарьков выложил новый пост, в котором прокомментировал "истерику" в некоторых СМИ по поводу своего семейного отдыха и появившихся в соцсетях фотографий. Он назвал Забайкалье потрясающим местом с красивой природой и тысячелетней историей.Свою предыдущую публикацию он назвал проявлением новой искренности, которая, по его мнению, сегодня пользуется популярностью.

https://ria.ru/20210811/slova-1745390197.html

https://ria.ru/20210812/krasnoyarsk-1745482651.html

камчатский край

петровск-забайкальский

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общество, камчатский край, петровск-забайкальский