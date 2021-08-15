https://ria.ru/20210815/gorbachev-1745818731.html
Бывший генпрокурор рассказал, как Горбачев обматерил членов ГКЧП
Бывший генпрокурор рассказал, как Горбачев обматерил членов ГКЧП - РИА Новости, 15.08.2021
Бывший генпрокурор рассказал, как Горбачев обматерил членов ГКЧП
Бывший генпрокурор Валентин Степанков рассказал в беседе с "Газетой.ру" о встрече первого президента СССР Михаила Горбачева с представителями Государственного... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T15:57
2021-08-15T15:57
2021-08-15T16:16
в мире
ссср
борис ельцин
михаил горбачев
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
кпсс
александр лукашенко
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Бывший генпрокурор Валентин Степанков рассказал в беседе с "Газетой.ру" о встрече первого президента СССР Михаила Горбачева с представителями Государственного комитета по чрезвычайному положению.Степанков заявил, что об инциденте стало известно из показаний бывшего замминистра обороны Советского Союза Валентина Варенникова. Члены ГКЧП прибыли на дачу Горбачева в Форос в августе 1991 года, а он в грубо отказался выполнять их требования."Интересные показания дал Варенников, который всю жизнь грубо выражался с солдатами. Так вот, он был удивлен, что Горбачев послал членов ГКЧП в нецензурной форме. Для себя он это объяснил тем, что среди ГКЧПистов были близкие президенту люди", — рассказал бывший генпрокурор.Восемнадцатого августа 1991 года представители комитета прибыли в Крым для переговоров с Горбачевым, который находился на отдыхе в Форосе. Они планировали заручиться его согласием на введение чрезвычайного положения в стране. Однако, получив отказ, на президентской даче отключили всю связь, включая канал, обеспечивавший управление стратегическими ядерными силами СССР. На следующее утро полк КГБ СССР заблокировал дачу Горбачева, также стало известно о переходе власти ГКЧП. В столицу и другие крупные города направили войска.Эти события были началом трехдневного августовского путча, итогом которого стали отставка Горбачева с поста генсека, утрата КПСС статуса правящей партии и ее запрет, победа президента РСФСР Бориса Ельцина и Верховного Совета РСФСР и образование Российской Федерации и 14 других независимых государств.
https://ria.ru/20210802/sssr-1744065179.html
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в мире, ссср, борис ельцин, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, кпсс, александр лукашенко, россия, форос
15:57 15.08.2021 (обновлено: 16:16 15.08.2021)
Бывший генпрокурор рассказал, как Горбачев обматерил членов ГКЧП
Первый генпрокурор Степанков: Горбачев обматерил членов ГКЧП во время встречи в Форосе