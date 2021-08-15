https://ria.ru/20210815/gani-1745851595.html

Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана улетел в Ташкент

Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана улетел в Ташкент - РИА Новости, 15.08.2021

Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана улетел в Ташкент

Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T22:51

2021-08-15T22:51

2021-08-15T23:05

обострение ситуации в афганистане

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талибан

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ашраф гани ахмадзай

абдулла абдулла

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КАИР, 15 авг – РИА Новости. Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент."Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент", - приводит телеканал слова личного охранника президента.В свою очередь высокопоставленный оманский источник опроверг в комментарии каналу сообщения афганских СМИ о том, что Гани прибыл в Оман.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что талибы контролируют все погранпереходы в Афганистане. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html

https://ria.ru/20210713/afganistan-1741108376.html

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в мире, талибан, афганистан, ташкент, ашраф гани ахмадзай, абдулла абдулла, россия