https://ria.ru/20210815/gani-1745851595.html
Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана улетел в Ташкент
Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана улетел в Ташкент - РИА Новости, 15.08.2021
Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана улетел в Ташкент
Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T22:51
2021-08-15T22:51
2021-08-15T23:05
обострение ситуации в афганистане
в мире
талибан
афганистан
ташкент
ашраф гани ахмадзай
абдулла абдулла
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КАИР, 15 авг – РИА Новости. Личный охранник президента Афганистана Ашрафа Гани подтвердил катарскому телеканалу Аl-Jazeera, что Гани улетел в Ташкент."Гани с женой, директором его офиса и советником по национальной безопасности улетели в Ташкент", - приводит телеканал слова личного охранника президента.В свою очередь высокопоставленный оманский источник опроверг в комментарии каналу сообщения афганских СМИ о том, что Гани прибыл в Оман.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что талибы контролируют все погранпереходы в Афганистане. Боевики позже заявили, что вошли в Кабул, а также взяли под контроль президентский дворец. Глава высшего совета по нацпримирению в Афганистане Абдулла Абдулла сообщил, что Ашраф Гани ушел в отставку с поста президента и покинул страну.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20210815/afganistan-1745838751.html
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в мире, талибан, афганистан, ташкент, ашраф гани ахмадзай, абдулла абдулла, россия
22:51 15.08.2021 (обновлено: 23:05 15.08.2021)
Личный охранник Гани подтвердил, что президент Афганистана улетел в Ташкент
Личный охранник президента Афганистана: Гани с женой и директором офиса улетел в Ташкент