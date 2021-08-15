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Президент Афганистана согласился уйти в отставку

Президент Афганистана согласился уйти в отставку - РИА Новости, 15.08.2021

Президент Афганистана согласился уйти в отставку

Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, рассказал РИА Новости источник. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:22

2021-08-15T16:22

2021-08-15T17:21

в мире

афганистан

обострение ситуации в афганистане

кабул (город)

талибан

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КАБУЛ, 15 авг — РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку, рассказал РИА Новости источник.По словам собеседника агентства, Гани объяснил решение тем, что "боевые действия в Кабуле невозможны".Местные СМИ утверждают, что он покинул республику. Ранее сообщалось, что на переговорах в президентском дворце представители "Талибана"* заявили, что не примут власть от Гани. Не исключено, что полномочия боевикам, которые уже контролируют все регионы и пограничные переходы, передаст глава высшего совета по национальному примирению Абдулла Абдулла либо экс-глава республики Хамид Карзай.Переходное правительство возглавил бывший министр внутренних дел Али Ахмад Джилали. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Москва не готовит эвакуацию сотрудников посольства. По его словам, дипломаты "спокойно работают и внимательно наблюдают за развитием событий".Продвижение талибов произошло на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО, которое российский МИД расценил как провал западной военно-политической миссии.*Запрещенная в России террористическая организация.

афганистан

кабул (город)

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Пробки в Кабуле: жители массово покидают столицу Афганистана Жители массово покидают город на фоне новостей о захвате власти «Талибаном»*. Ранее появилось видео, на котором жители афганской столицы стоят в огромных очередях в банки, чтобы снять деньги и уехать. * «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003 2021-08-15T16:22 true PT0M38S

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в мире, афганистан, кабул (город), талибан