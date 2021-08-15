https://ria.ru/20210815/gani-1745809241.html
СМИ: президент Гани не покинул Афганистан
СМИ: президент Гани не покинул Афганистан - РИА Новости, 15.08.2021
СМИ: президент Гани не покинул Афганистан
Президент Афганистана Ашраф Гани не покинул страну, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T13:36
2021-08-15T13:36
2021-08-15T13:40
в мире
афганистан
мохаммад ашраф гани
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент Афганистана Ашраф Гани не покинул страну, сообщил телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на источник.Отмечается, что большую часть утра Гани провел в саду президентского дворца в Кабуле с супругой.Ситуация в Афганистане в последние недели обострилась с наступлением боевиков радикального движения "Талибан"* на крупные города страны. В воскресенье СМИ и источники сообщили о том, что талибы контролируют все погранпереходы Афганистана. Боевики позже заявили, что ведут переговоры с правительством о возможности мирно войти в Кабул и что правительство Афганистана будет отвечать за безопасность Кабула до завершения переходного процесса. По утверждению СМИ, афганский президент Ашраф Гани намерен сложить полномочия в воскресенье.* Террористическая организация, запрещена в России
https://radiosputnik.ria.ru/20210815/taliby-1745808082.html
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в мире, афганистан, мохаммад ашраф гани
13:36 15.08.2021 (обновлено: 13:40 15.08.2021)
СМИ: президент Гани не покинул Афганистан
"Аль-Джазира": президент Афганистана Гани не покинул страну