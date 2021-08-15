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Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек - РИА Новости, 15.08.2021

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек

Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу управления гражданской обороны страны Джерри... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T01:21

2021-08-15T01:21

2021-08-15T06:41

в мире

землетрясение

гаити

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу управления гражданской обороны страны Джерри Чандлера.Ранее ведомство сообщало, что стихийное бедствие привело к 227 жертвам."Мы зарегистрировали 160 смертей в Южном департаменте, 42 в Нипе, 100 в Гранд-Ансе и 2 в Северо-Западном департаменте", — сказал Чандлер.В сообщении управления в Twitter также добавляется, что в результате бедствия пострадали более 1,8 тысячи человек.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.

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Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения. 2021-08-15T01:21 true PT1M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, землетрясение, гаити