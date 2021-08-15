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Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек - РИА Новости, 15.08.2021
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу управления гражданской обороны страны Джерри... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T01:21
2021-08-15T01:21
2021-08-15T06:41
в мире
землетрясение
гаити
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на главу управления гражданской обороны страны Джерри Чандлера.Ранее ведомство сообщало, что стихийное бедствие привело к 227 жертвам."Мы зарегистрировали 160 смертей в Южном департаменте, 42 в Нипе, 100 в Гранд-Ансе и 2 в Северо-Западном департаменте", — сказал Чандлер.В сообщении управления в Twitter также добавляется, что в результате бедствия пострадали более 1,8 тысячи человек.Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.
гаити
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РИА Новости
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https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/0e/1745754222_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7053802457caf314f4be19fcefefe2c9.jpg
Кадры последствия землетрясения на Гаити: есть разрушения и жертвы
В результате землетрясения у берегов Гаити есть погибшие, разрушения.
2021-08-15T01:21
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РИА Новости
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в мире, землетрясение, гаити
01:21 15.08.2021 (обновлено: 06:41 15.08.2021)
Число жертв землетрясения на Гаити достигло 304 человек
В результате землетрясения на Гаити погибли 304 человека, пострадали 1,8 тысячи
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Число жертв землетрясения на Гаити
достигло 304 человек, сообщило агентство Франс Пресс
со ссылкой на главу управления гражданской обороны страны Джерри Чандлера.
Ранее ведомство сообщало, что стихийное бедствие привело к 227 жертвам.
"Мы зарегистрировали 160 смертей в Южном департаменте, 42 в Нипе, 100 в Гранд-Ансе и 2 в Северо-Западном департаменте", — сказал Чандлер.
В сообщении управления в Twitter также добавляется, что в результате бедствия пострадали более 1,8 тысячи человек.
Землетрясение магнитудой 7,2 зафиксировали у берегов Гаити ранее в субботу. Эпицентр подземных толчков находился в восьми километрах к северу от небольшого населенного пункта Пети-Тру-де-Нип. Позднее произошла серия новых ударов магнитудой до 5,2.