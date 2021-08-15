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Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником - РИА Новости, 15.08.2021
Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с мошенниками. Банки и другие службы оповестят вас о подозрительных операциях без телефонного звонка... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T03:15
2021-08-15T03:15
2021-08-15T03:15
общество
мошенничество
россия
егор редин
позиция права
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с мошенниками. Банки и другие службы оповестят вас о подозрительных операциях без телефонного звонка. Но если разговор состоялся, лучше не отвечать фразами “да”, “нет” и не называть цифры. Голос может быть записан на диктофон, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.Зная личные данные жертвы, такую запись можно использовать для звонка банк или иную службу, где есть распознавание голоса, отметил юрист. Он также напомнил, что самой “ходовой” схемой мошенничества остается выманивание данных карты под предлогом пресечения кражи денег.Банки не звонят клиентам по поводу денежных операций и не спрашивает о реквизитах счетов, персональные и личные данные, подчеркнул собеседник агентства.Юрист предостерег от ответа на звонки со скрытого номера и перехода по подозрительным ссылкам. Из настоящего банка звонят только с официальных телефонных номеров. С этих же номеров приходят сообщения.Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Суетиться не стоит. Нужно положить трубку и перезвонить на официальный телефон банка, заключил юрист.
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общество, мошенничество, россия, егор редин, позиция права
Названы фразы, которые нельзя произносить в беседе с мошенником
Юрист Редин: в разговоре с мошенниками не следует говорить "да" или "нет"
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости.
Лучший способ обезопасить себя — вообще не разговаривать с мошенниками. Банки и другие службы оповестят вас о подозрительных операциях без телефонного звонка. Но если разговор состоялся, лучше не отвечать фразами “да”, “нет” и не называть цифры. Голос может быть записан на диктофон, рассказал агентству "Прайм
" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права
" Егор Редин.
Зная личные данные жертвы, такую запись можно использовать для звонка банк или иную службу, где есть распознавание голоса, отметил юрист. Он также напомнил, что самой “ходовой” схемой мошенничества остается выманивание данных карты под предлогом пресечения кражи денег.
“Как только вы слышите подобную сказку, инструкция одна: сразу кладите трубку”, — предупредил Редин.
Банки не звонят клиентам по поводу денежных операций и не спрашивает о реквизитах счетов, персональные и личные данные, подчеркнул собеседник агентства.
Юрист предостерег от ответа на звонки со скрытого номера и перехода по подозрительным ссылкам. Из настоящего банка звонят только с официальных телефонных номеров. С этих же номеров приходят сообщения.
Чаще всего люди становятся жертвами мошенников из-за паники или растерянности. Суетиться не стоит. Нужно положить трубку и перезвонить на официальный телефон банка, заключил юрист.