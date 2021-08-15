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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/evakutsatsiya-1745786267.html
Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле
Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021
Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле
США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле, сообщили СМИ в воскресенье. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T07:52
2021-08-15T09:40
в мире
сша
афганистан
джо байден
кабул
обострение ситуации в афганистане
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле, сообщили СМИ в воскресенье.По данным агентства Рейтер, о начале эвакуации сообщили в воскресенье два неназванных американских чиновника. "Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... Посольство продолжает работать", - сказал агентству один из чиновников.Президент США Джо Байден заявил в субботу, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане. Он отметил, что речь также идет о безопасной эвакуации афганцев, которые помогали силам США в этой стране.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются.По последним данным, талибы взяли важные точки города Джелалабад.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210814/bayden-1745775542.html
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сша
афганистан
кабул
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в мире, сша, афганистан, джо байден, кабул
07:52 15.08.2021 (обновлено: 09:40 15.08.2021)
 
Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле

Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле

© AP Photo / Rahmat GulВертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле
Вертолет США Chinook пролетает над посольством США в Кабуле - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле, сообщили СМИ в воскресенье.
По данным агентства Рейтер, о начале эвакуации сообщили в воскресенье два неназванных американских чиновника. "Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... Посольство продолжает работать", - сказал агентству один из чиновников.
Президент США Джо Байден во время визита в офис директора Национальной разведки - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 23:09Обострение ситуации в Афганистане
Байден пригрозил "Талибану"*
Президент США Джо Байден заявил в субботу, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане. Он отметил, что речь также идет о безопасной эвакуации афганцев, которые помогали силам США в этой стране.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.
В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются.
По последним данным, талибы взяли важные точки города Джелалабад.
В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Боевики радикального движения Талибан* в Афганистане - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 06:14Обострение ситуации в Афганистане
Талибы взяли Джелалабад
 
Обострение ситуации в АфганистанеВ миреСШААфганистанДжо БайденКабул
 
 
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