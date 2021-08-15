https://ria.ru/20210815/evakutsatsiya-1745786267.html

Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле

Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле - РИА Новости, 15.08.2021

Reuters: США приступили к эвакуации сотрудников своего посольства в Кабуле

США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле, сообщили СМИ в воскресенье. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T07:52

2021-08-15T07:52

2021-08-15T09:40

в мире

сша

афганистан

джо байден

кабул

обострение ситуации в афганистане

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США начали эвакуацию дипломатов из своего посольства в Кабуле, сообщили СМИ в воскресенье.По данным агентства Рейтер, о начале эвакуации сообщили в воскресенье два неназванных американских чиновника. "Сейчас, пока мы говорим, у нас уезжает небольшая группа людей, большинство сотрудников готовы уехать... Посольство продолжает работать", - сказал агентству один из чиновников.Президент США Джо Байден заявил в субботу, что санкционировал размещение до 5 тысяч американских военных для обеспечения безопасности сокращения дипперсонала в Афганистане. Он отметил, что речь также идет о безопасной эвакуации афганцев, которые помогали силам США в этой стране.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с боевиками движения "Талибан"* - в последние месяцы они овладели значительными территориями и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода войск США и их союзников по НАТО.В начале августа талибы впервые с 2016 года заняли административный центр одной из 34 афганских провинций, после этого сообщалось о взятии боевиками еще более 20 столиц афганских провинций, бои продолжаются.По последним данным, талибы взяли важные точки города Джелалабад.В западных СМИ со ссылкой на источники в разведке США появилась информация, что талибы в течение месяцев могут блокировать Кабул и даже взять его под контроль. Комментируя эти сведения, посольство РФ в афганской столице заявило РИА Новости, что эвакуация пока не планируется, охрана дипмиссии должным образом усилена.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210814/bayden-1745775542.html

https://ria.ru/20210815/taliby-1745783901.html

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кабул

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, афганистан, джо байден, кабул