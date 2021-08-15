"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле
Рогозин: "Роскосмос" исключил, что "дырку" в корабле "Союз МС-09" в 2018 году сверлили на Земле
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что тщательное расследование обнаружения в 2018 году отверстия в корабле "Союз МС-09" при полете на Международной космической станции (МКС) исключило версию, что его просверлили на Земле.
"В результате нашего тщательного расследования мы уже исключили вашу версию повреждения нашего корабля на Земле", - написал он в Twitter, отвечая на предположение одного из подписчиков, что работник мог как-то случайно просверлить отверстие при подготовке "Союза МС-09" на Земле и никому не сказать про это.
Тридцатого августа 2018 года в обшивке российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а 11 декабря взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека "Союза", для чего им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Затем пресс-служба госкорпорации уточнила, что причину объявят следственные органы.