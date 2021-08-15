https://ria.ru/20210815/dyrka-1745783436.html

"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле

"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле - РИА Новости, 15.08.2021

"Роскосмос" исключил, что "дырку" в "Союзе МС-09" сверлили на Земле

Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что тщательное расследование обнаружения в 2018 году отверстия в корабле "Союз МС-09" при полете на... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T05:53

2021-08-15T05:53

2021-08-15T05:53

москва

дмитрий рогозин

роскосмос

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что тщательное расследование обнаружения в 2018 году отверстия в корабле "Союз МС-09" при полете на Международной космической станции (МКС) исключило версию, что его просверлили на Земле.Тридцатого августа 2018 года в обшивке российского корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС с 8 июня, экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Космонавты успешно загерметизировали отверстие, а 11 декабря взяли образцы материалов с внешней поверхности бытового отсека "Союза", для чего им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю для расследования причин появления "дырки".Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщал, что причина появления "дырки" понятна, но раскрывать ее общественности не планируется. Затем пресс-служба госкорпорации уточнила, что причину объявят следственные органы.

https://ria.ru/20210815/rogozin-1745783127.html

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москва, дмитрий рогозин, роскосмос, космос - риа наука, международная космическая станция (мкс), земля