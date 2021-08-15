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Афганские военнослужащие на боевой позиции во время столкновений с Талибаном* в провинции Герат - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Обострение ситуации в Афганистане
https://ria.ru/20210815/dustum-1745793593.html
Афганский маршал Дустум находится в Узбекистане, сообщил источник
Афганский маршал Дустум находится в Узбекистане, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021
Афганский маршал Дустум находится в Узбекистане, сообщил источник
Влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум накануне пересек границу Афганистана с Узбекистаном и... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T10:19
2021-08-15T11:28
в мире
талибан
узбекистан
афганистан
обострение ситуации в афганистане
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум накануне пересек границу Афганистана с Узбекистаном и сейчас временно находится на узбекистанской территории, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.Ранее СМИ сообщили, что Дустум покинул Афганистан после того, как движение "Талибан"* установило контроль над северо-западной провинцией Балх, граничащей с Узбекистаном, и взяло крупный город Мазари-Шариф, важный торгово-транспортный узел с населением более 400 тысяч человек."Дустум временно находится на территории Узбекистана вместе с группой военных, которые накануне пересекли узбекско-афганскую границу", - сказал источник.По его словам, в настоящее время представители узбекской стороны ведут с афганским маршалом переговоры, их содержание не раскрывается.МИД Узбекистана сообщал, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.* Запрещенная в России террористическая организация
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узбекистан
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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Кадры из захваченной талибами резиденции афганского маршала Дустума
Талибы захватили резиденцию маршала Абдул Рашида Дустума в Мазари-Шарифе.
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в мире, талибан, узбекистан, афганистан
10:19 15.08.2021 (обновлено: 11:28 15.08.2021)
 
Афганский маршал Дустум находится в Узбекистане, сообщил источник

Источник: афганский маршал Дустум с группой военных временно находятся на территории Узбекистана

© AP Photo / Anvar IlyasovСотрудники спецназа Узбекистана на КПП
Сотрудники спецназа Узбекистана на КПП - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© AP Photo / Anvar Ilyasov
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ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум накануне пересек границу Афганистана с Узбекистаном и сейчас временно находится на узбекистанской территории, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.
Ранее СМИ сообщили, что Дустум покинул Афганистан после того, как движение "Талибан"* установило контроль над северо-западной провинцией Балх, граничащей с Узбекистаном, и взяло крупный город Мазари-Шариф, важный торгово-транспортный узел с населением более 400 тысяч человек.
"Дустум временно находится на территории Узбекистана вместе с группой военных, которые накануне пересекли узбекско-афганскую границу", - сказал источник.
По его словам, в настоящее время представители узбекской стороны ведут с афганским маршалом переговоры, их содержание не раскрывается.
МИД Узбекистана сообщал, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.
* Запрещенная в России террористическая организация
Военнослужащие правительственных войск Афганистана на линии соприкосновения с Талибами* - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Вчера, 09:08Обострение ситуации в Афганистане
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Обострение ситуации в АфганистанеВ миреТалибанУзбекистанАфганистан
 
 
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