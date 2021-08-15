https://ria.ru/20210815/dustum-1745793593.html

Афганский маршал Дустум находится в Узбекистане, сообщил источник

Афганский маршал Дустум находится в Узбекистане, сообщил источник - РИА Новости, 15.08.2021

Афганский маршал Дустум находится в Узбекистане, сообщил источник

Влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум накануне пересек границу Афганистана с Узбекистаном и... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T10:19

2021-08-15T10:19

2021-08-15T11:28

в мире

талибан

узбекистан

афганистан

обострение ситуации в афганистане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564954781_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fcbe7fd737b3f5e66b8ee828e704dcfc.jpg

ТАШКЕНТ, 15 авг – РИА Новости. Влиятельный военный и политический деятель узбекского происхождения афганский маршал Абдул Рашид Дустум накануне пересек границу Афганистана с Узбекистаном и сейчас временно находится на узбекистанской территории, сообщил РИА Новости в воскресенье источник, знакомый с ситуацией.Ранее СМИ сообщили, что Дустум покинул Афганистан после того, как движение "Талибан"* установило контроль над северо-западной провинцией Балх, граничащей с Узбекистаном, и взяло крупный город Мазари-Шариф, важный торгово-транспортный узел с населением более 400 тысяч человек."Дустум временно находится на территории Узбекистана вместе с группой военных, которые накануне пересекли узбекско-афганскую границу", - сказал источник.По его словам, в настоящее время представители узбекской стороны ведут с афганским маршалом переговоры, их содержание не раскрывается.МИД Узбекистана сообщал, что группа из 84 военных правительственных сил Афганистана пересекла границу с Узбекистаном и обратилась за помощью. По данным ведомства, этим военным оказали медицинскую помощь и предоставили питание, организовано их временное размещение.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20210815/uzbekistan-1745789547.html

узбекистан

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры из захваченной талибами резиденции афганского маршала Дустума Талибы захватили резиденцию маршала Абдул Рашида Дустума в Мазари-Шарифе. 2021-08-15T10:19 true PT0M41S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, талибан, узбекистан, афганистан