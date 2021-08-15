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На МКАД произошло массовое ДТП
На МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.08.2021
На МКАД произошло массовое ДТП
Авария с четырьмя автомобилями произошла на 44-м километре МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:19
2021-08-15T23:19
2021-08-15T23:23
происшествия
москва
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авария с четырьмя автомобилями произошла на 44-м километре МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс."На 44-м километре МКАД (рядом с Киевским шоссе), на внутренней стороне, произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Движение личного транспорта затруднено на 3,5 километра. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы
23:19 15.08.2021 (обновлено: 23:23 15.08.2021)
На МКАД произошло массовое ДТП
Авария с четырьмя автомобилями произошла на 44-м километре МКАД в Москве