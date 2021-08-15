https://ria.ru/20210815/dtp-1745853004.html

На МКАД произошло массовое ДТП

На МКАД произошло массовое ДТП - РИА Новости, 15.08.2021

На МКАД произошло массовое ДТП

Авария с четырьмя автомобилями произошла на 44-м километре МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:19

2021-08-15T23:19

2021-08-15T23:23

происшествия

москва

департамент транспорта г. москвы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155613/61/1556136194_0:126:3100:1870_1920x0_80_0_0_57893181ca22c58270b2ad91c07e1eb3.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Авария с четырьмя автомобилями произошла на 44-м километре МКАД в Москве, сообщает столичный дептранс."На 44-м километре МКАД (рядом с Киевским шоссе), на внутренней стороне, произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей. Движение личного транспорта затруднено на 3,5 километра. Информация о пострадавших уточняется", - говорится в сообщении дептранса в Telegram-канале.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, департамент транспорта г. москвы