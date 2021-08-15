https://ria.ru/20210815/dtp-1745843266.html

В Башкирии пьяный водитель врезался в остановку, пострадали двое детей

В Башкирии пьяный водитель врезался в остановку, пострадали двое детей - РИА Новости, 15.08.2021

В Башкирии пьяный водитель врезался в остановку, пострадали двое детей

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершил наезд на остановку общественного транспорта в Башкирии, в результате аварии пострадали... РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T20:38

2021-08-15T20:38

2021-08-15T20:38

происшествия

янаульский район

нефтекамск

республика башкортостан

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УФА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершил наезд на остановку общественного транспорта в Башкирии, в результате аварии пострадали пассажиры - его маленькие дети, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла днем в воскресенье на 38-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул на территории Янаульского района."По предварительным данным, 34-летний житель Нефтекамска за рулём "Волги" совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии 7-летний сын и 4-летняя дочь водителя доставлены в травматологическое отделение местной больницы. Известно, что авария произошла из-за повреждения колеса, кроме того мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.

https://ria.ru/20210813/arest-1745689308.html

янаульский район

нефтекамск

республика башкортостан

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происшествия, янаульский район, нефтекамск, республика башкортостан