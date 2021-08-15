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В Башкирии пьяный водитель врезался в остановку, пострадали двое детей
В Башкирии пьяный водитель врезался в остановку, пострадали двое детей - РИА Новости, 15.08.2021
В Башкирии пьяный водитель врезался в остановку, пострадали двое детей
Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершил наезд на остановку общественного транспорта в Башкирии, в результате аварии пострадали... РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T20:38
2021-08-15T20:38
происшествия
янаульский район
нефтекамск
республика башкортостан
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УФА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершил наезд на остановку общественного транспорта в Башкирии, в результате аварии пострадали пассажиры - его маленькие дети, сообщает ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла днем в воскресенье на 38-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул на территории Янаульского района."По предварительным данным, 34-летний житель Нефтекамска за рулём "Волги" совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии 7-летний сын и 4-летняя дочь водителя доставлены в травматологическое отделение местной больницы. Известно, что авария произошла из-за повреждения колеса, кроме того мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
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янаульский район
нефтекамск
республика башкортостан
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происшествия, янаульский район, нефтекамск, республика башкортостан
20:38 15.08.2021
 
В Башкирии пьяный водитель врезался в остановку, пострадали двое детей

В Башкирии пьяный водитель врезался в останову, в результате аварии пострадали пассажиры, его дети

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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УФА, 15 авг - РИА Новости. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля совершил наезд на остановку общественного транспорта в Башкирии, в результате аварии пострадали пассажиры - его маленькие дети, сообщает ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла днем в воскресенье на 38-м километре автодороги Нефтекамск-Янаул на территории Янаульского района.
"По предварительным данным, 34-летний житель Нефтекамска за рулём "Волги" совершил наезд на остановку общественного транспорта. В результате аварии 7-летний сын и 4-летняя дочь водителя доставлены в травматологическое отделение местной больницы. Известно, что авария произошла из-за повреждения колеса, кроме того мужчина находился за рулём в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении башкирской Госавтоинспекции.
Арест водителя автомобиля, протаранившего остановку на юго-западе Москвы
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ПроисшествияЯнаульский районНефтекамскРеспублика Башкортостан
 
 
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