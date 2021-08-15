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Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20210815/detskiy_yazyk-1745669583.html
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках - РИА Новости, 15.08.2021
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
2021-08-15T12:00
2021-08-15T12:00
как это по-русски
дети
психология
подкаст
отцы и дети
воспитание детей
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Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом кажется общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
audio/mpeg
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом кажется общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
audio/mpeg
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60
дети, психология, подкаст, отцы и дети, воспитание детей, аудио
12:00 15.08.2021
 

Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках

Как это по-русски
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Юлия Мирей

Эпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Юлия Мирей
Монтаж Семена Недовенчанного
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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Как это по-русскиДетиПсихологияПодкастотцы и детивоспитание детей
 
 
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