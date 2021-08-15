https://ria.ru/20210815/detskiy_yazyk-1745669583.html

Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках

Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках - РИА Новости, 15.08.2021

Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках

Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.

2021-08-15T12:00

2021-08-15T12:00

2021-08-15T12:00

как это по-русски

дети

психология

подкаст

отцы и дети

воспитание детей

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745668255_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_49cc8b02271861ae2d7020ff90b2689c.jpg

Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом кажется общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего. audio/mpeg

Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом кажется общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream и MEGOGO. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Юлия МирейЭпизод озвучили: Наталия Шашина, Артем Буфтяк, Юлия МирейМонтаж Семена НедовенчанногоСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дети, психология, подкаст, отцы и дети, воспитание детей, аудио