https://ria.ru/20210815/detskiy_yazyk-1745669583.html
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках - РИА Новости, 15.08.2021
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
2021-08-15T12:00
2021-08-15T12:00
2021-08-15T12:00
как это по-русски
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психология
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отцы и дети
воспитание детей
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Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом кажется общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
audio/mpeg
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом кажется общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.
audio/mpeg
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дети, психология, подкаст, отцы и дети, воспитание детей, аудио
Тарабарский, кирпичный и шоцы. Учимся говорить на детских тайных языках
Дети говорят со взрослыми на разных языках. И это не метафора, а реальный факт. У школьников есть десятки тайных языков. Например, "тутни" и "шоцы" были в ходу в прошлом веке, а на "кирпичном" и жестовом, кажется, общаются до сих пор. Как понять о чем они между собой говорят? Расшифровываем детские тайные языки прошлого и настоящего.