https://ria.ru/20210815/davlenie-1745853889.html

Названы восемь простых способов снизить давление

Названы восемь простых способов снизить давление - РИА Новости, 15.08.2021

Названы восемь простых способов снизить давление

Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Его цитирует издание Expressen. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T23:44

2021-08-15T23:44

2021-08-15T23:44

общество

здоровье

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Его цитирует издание Expressen.Он напомнил, что верхняя граница этого показателя — примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. При этом идеальным считается значение 120/80, которое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если оно колеблется в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо принимать меры по его снижению. Человеку с гипертонией, находящемуся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, могут назначить лекарственную терапию.Халльдин объяснил, что этот важнейший показатель необходимо привести в норму, чтобы избежать таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других. Этому помогут восемь конкретных мер, способных удержать давление в пределах допустимых значений:Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210813/davlenie-1745711320.html

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общество, здоровье