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Названы восемь простых способов снизить давление
Названы восемь простых способов снизить давление - РИА Новости, 15.08.2021
Названы восемь простых способов снизить давление
Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Его цитирует издание Expressen. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T23:44
2021-08-15T23:44
общество
здоровье
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Его цитирует издание Expressen.Он напомнил, что верхняя граница этого показателя — примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. При этом идеальным считается значение 120/80, которое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если оно колеблется в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо принимать меры по его снижению. Человеку с гипертонией, находящемуся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, могут назначить лекарственную терапию.Халльдин объяснил, что этот важнейший показатель необходимо привести в норму, чтобы избежать таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других. Этому помогут восемь конкретных мер, способных удержать давление в пределах допустимых значений:Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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общество, здоровье
23:44 15.08.2021
 
Названы восемь простых способов снизить давление

Названы восемь простых способов снизить давление

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкИзмерение артериального давления
Измерение артериального давления - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Его цитирует издание Expressen.
Он напомнил, что верхняя граница этого показателя — примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. При этом идеальным считается значение 120/80, которое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если оно колеблется в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо принимать меры по его снижению. Человеку с гипертонией, находящемуся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, могут назначить лекарственную терапию.
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Халльдин объяснил, что этот важнейший показатель необходимо привести в норму, чтобы избежать таких заболеваний, как инсульт, инфаркт, сердечная недостаточность, деменция и других. Этому помогут восемь конкретных мер, способных удержать давление в пределах допустимых значений:
  1. 1
    Умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день снизят риск развития гипертонии. Двигательную активность можно разбить на короткие отрезки: гулять три раза в день по десять минут. Если есть возможность подниматься по лестнице вместо лифта, лучше выбрать первый вариант.
  2. 2
    Счетчик шагов на смартфоне или фитнес-браслете поможет проследить за интенсивностью и регулярностью нагрузок. Десять тысяч шагов в день — отличная цель для поддержания здоровья.
  3. 3
    Стресс негативно влияет на кровяное давление. Нужно уметь расслабляться и избавляться от него.
  4. 4
    В течение дня рекомендуется иногда выключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы избежать лишних переживаний.
  5. 5
    Стабилизации кровяного давления способствует хороший семичасовой сон.
  6. 6
    Питание должно быть регулярным, но не чрезмерным. Между лишним весом и гипертонией есть связь. Лучше ограничивать порции съедаемой пищи. Желательно придерживаться средиземноморской диеты: употреблять оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, моллюсков, овощи и фрукты. Вместе с тем нужно ограничивать употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, которые в большом количестве содержатся в колбасных изделиях и молочных продуктах высокой жирности. Еду необходимо меньше солить, поскольку этот ингредиент влияет на работу почек, а это, в свою очередь, повышает давление.
  7. 7
    Следует отказаться от курения. Оно резко увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
  8. 8
    Алкоголь также негативно влияет на кровяное давление, поэтому нужно избегать чрезмерного употребления горячительных напитков, подытожил Халльдин.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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