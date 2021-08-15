Названы восемь простых способов снизить давление
Названы восемь простых способов снизить давление
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Шведский врач Матс Халльдин перечислил восемь способов снизить кровяное давление. Его цитирует издание Expressen.
Он напомнил, что верхняя граница этого показателя — примерно 140/90 миллиметров ртутного столба. При этом идеальным считается значение 120/80, которое обычно бывает у молодых и здоровых людей. Если оно колеблется в районе 140-160/90-100 миллиметров и выше, необходимо принимать меры по его снижению. Человеку с гипертонией, находящемуся в группе риска по сердечно-сосудистым заболеваниям, могут назначить лекарственную терапию.
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- 1Умеренные физические нагрузки или получасовые прогулки раз в день снизят риск развития гипертонии. Двигательную активность можно разбить на короткие отрезки: гулять три раза в день по десять минут. Если есть возможность подниматься по лестнице вместо лифта, лучше выбрать первый вариант.
- 2Счетчик шагов на смартфоне или фитнес-браслете поможет проследить за интенсивностью и регулярностью нагрузок. Десять тысяч шагов в день — отличная цель для поддержания здоровья.
- 3Стресс негативно влияет на кровяное давление. Нужно уметь расслабляться и избавляться от него.
- 4В течение дня рекомендуется иногда выключать телефон, компьютер и телевизор, чтобы избежать лишних переживаний.
- 5Стабилизации кровяного давления способствует хороший семичасовой сон.
- 6Питание должно быть регулярным, но не чрезмерным. Между лишним весом и гипертонией есть связь. Лучше ограничивать порции съедаемой пищи. Желательно придерживаться средиземноморской диеты: употреблять оливковое масло, фасоль и чечевицу, рыбу, моллюсков, овощи и фрукты. Вместе с тем нужно ограничивать употребление полуфабрикатов и насыщенных жиров, которые в большом количестве содержатся в колбасных изделиях и молочных продуктах высокой жирности. Еду необходимо меньше солить, поскольку этот ингредиент влияет на работу почек, а это, в свою очередь, повышает давление.
- 7Следует отказаться от курения. Оно резко увеличивает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.
- 8Алкоголь также негативно влияет на кровяное давление, поэтому нужно избегать чрезмерного употребления горячительных напитков, подытожил Халльдин.
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