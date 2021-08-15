https://ria.ru/20210815/dacha-1745810928.html

Россиянам рассказали, как защитить дачу от взломщиков

Россиянам рассказали, как защитить дачу от взломщиков - РИА Новости, 15.08.2021

Россиянам рассказали, как защитить дачу от взломщиков

Эксперты "Delta Система безопасности" в интервью "Известиям" назвали основные правила защиты загородного дома от налетчиков. РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T14:13

2021-08-15T14:13

2021-08-15T14:52

общество

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты "Delta Система безопасности" в интервью "Известиям" назвали основные правила защиты загородного дома от налетчиков.По словам специалистов, владельцам дач следует беспокоиться об охране территории. Уличные камеры наблюдения отслеживают действия грабителей на участке, а в случае тревоги специальные датчики подают сигнал прямо на смартфон.Кроме того, дачникам рекомендовали устанавливать надежные двери — с прочными окнами с решетками или обычными ставнями. Специальные датчики разбития стекла также усложняют доступ злоумышленников в дом."Без этих устройств обнаружить злоумышленника уже внутри дома практически невозможно. Конечно, можно договориться с соседями или кем-то еще, кто будет периодически проверять сохранность дома и имущества, но в таком случае шансы на поимку преступника равны нулю", — объяснил директор "Delta Система безопасности" Валерий Ушков.Специалисты советуют убирать дорогостоящие предметы быта, мебель, технику в гараж при отъезде. Еще один эффективный способ защиты дома— тревожная кнопка, которую часто устанавливают домовладельцы. По такому сигналу сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ежедневно задерживают грабителей.В этом году исследователи "Delta Система безопасности" зафиксировали в среднем по 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, почти половина всех случаев — нападения на коттеджи и дачи.

https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html

https://ria.ru/20210813/grabiteli-1745625808.html

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общество, безопасность, технологии, россия