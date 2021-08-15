Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210815/dacha-1745810928.html
Россиянам рассказали, как защитить дачу от взломщиков
Россиянам рассказали, как защитить дачу от взломщиков - РИА Новости, 15.08.2021
Россиянам рассказали, как защитить дачу от взломщиков
Эксперты "Delta Система безопасности" в интервью "Известиям" назвали основные правила защиты загородного дома от налетчиков. РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T14:13
2021-08-15T14:52
общество
безопасность
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/147349/76/1473497652_277:0:2725:1377_1920x0_80_0_0_7a757ad957f7f511984ffef53a2d415e.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты "Delta Система безопасности" в интервью "Известиям" назвали основные правила защиты загородного дома от налетчиков.По словам специалистов, владельцам дач следует беспокоиться об охране территории. Уличные камеры наблюдения отслеживают действия грабителей на участке, а в случае тревоги специальные датчики подают сигнал прямо на смартфон.Кроме того, дачникам рекомендовали устанавливать надежные двери — с прочными окнами с решетками или обычными ставнями. Специальные датчики разбития стекла также усложняют доступ злоумышленников в дом."Без этих устройств обнаружить злоумышленника уже внутри дома практически невозможно. Конечно, можно договориться с соседями или кем-то еще, кто будет периодически проверять сохранность дома и имущества, но в таком случае шансы на поимку преступника равны нулю", — объяснил директор "Delta Система безопасности" Валерий Ушков.Специалисты советуют убирать дорогостоящие предметы быта, мебель, технику в гараж при отъезде. Еще один эффективный способ защиты дома— тревожная кнопка, которую часто устанавливают домовладельцы. По такому сигналу сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ежедневно задерживают грабителей.В этом году исследователи "Delta Система безопасности" зафиксировали в среднем по 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, почти половина всех случаев — нападения на коттеджи и дачи.
https://realty.ria.ru/20210530/kvartiry-1734772513.html
https://ria.ru/20210813/grabiteli-1745625808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147349/76/1473497652_583:0:2419:1377_1920x0_80_0_0_30d12904f08925262019e05817b8a3d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, безопасность, технологии, россия
14:13 15.08.2021 (обновлено: 14:52 15.08.2021)
 
Россиянам рассказали, как защитить дачу от взломщиков

Специалисты "Delta Система безопасности" назвали способы предотвратить кражу на даче

© РИА Новости / Роман Денисов / Перейти в фотобанкКоттеджный поселок "Рождествено"
Коттеджный поселок Рождествено - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Роман Денисов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Эксперты "Delta Система безопасности" в интервью "Известиям" назвали основные правила защиты загородного дома от налетчиков.
По словам специалистов, владельцам дач следует беспокоиться об охране территории. Уличные камеры наблюдения отслеживают действия грабителей на участке, а в случае тревоги специальные датчики подают сигнал прямо на смартфон.
Взлом дверного замка - РИА Новости, 1920, 30.05.2021
30 мая, 01:16
Юрист объяснил, каких квартир боятся воры
Кроме того, дачникам рекомендовали устанавливать надежные двери — с прочными окнами с решетками или обычными ставнями. Специальные датчики разбития стекла также усложняют доступ злоумышленников в дом.
"Без этих устройств обнаружить злоумышленника уже внутри дома практически невозможно. Конечно, можно договориться с соседями или кем-то еще, кто будет периодически проверять сохранность дома и имущества, но в таком случае шансы на поимку преступника равны нулю", — объяснил директор "Delta Система безопасности" Валерий Ушков.
Специалисты советуют убирать дорогостоящие предметы быта, мебель, технику в гараж при отъезде. Еще один эффективный способ защиты дома— тревожная кнопка, которую часто устанавливают домовладельцы. По такому сигналу сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии ежедневно задерживают грабителей.
В этом году исследователи "Delta Система безопасности" зафиксировали в среднем по 2,3 тысячи тревожных сигналов от оконных датчиков, почти половина всех случаев — нападения на коттеджи и дачи.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 13:16
В Москве задержали грабителей, забивших мужчину до смерти в его квартире
 
ОбществоБезопасностьТехнологииРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:13Дамбы в двух селах в Приамурье не справились с паводком
05:53Саакашвили после падения Кабула напомнил о "героизме" грузинской армии
05:39Председатель АдГ оценил последствия отказа ФРГ от "Северного потока — 2"
05:28На Камчатке обнаружили "черный ящик" упавшего Ми-8
05:09Врачи рассказали, как сохранить зрение при использовании гаджетов
04:56Всех сотрудников посольства США перевезли в аэропорт Кабула
04:27Байден не планирует в понедельник выступать с заявлением по Афганистану
04:17Более 60 стран выступили с заявлением по Афганистану
04:13Пушков оценил последствия захвата талибами Афганистана для идеологии США
04:12Эксперт назвал четыре стратегии инвестиций
04:04Талибы рассказали, кто войдет в состав нового правительства Афганистана
03:29На Камчатке подняли тело пятого погибшего при крушении Ми-8
03:26Источник рассказал, кто станет главой проекта по новой орбитальной станции
03:24Врач рассказала о проблемах с постковидным синдромом у перенесших COVID-19
03:21Специалист научил, как избавиться от ненужных уведомлений на смартфоне
03:17В Геленджике выпало почти в четыре раза больше месячной нормы осадков
03:13Американский политик: Афганистан стал худшим провалом США за десятилетия
03:10"Будет на вес золота": украинцам предрекли нехватку питьевой воды
03:09ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году
03:00Юрист рассказал, как бороться с пьяницами на лавочках у подъездов
Лента новостейМолния