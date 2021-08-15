https://ria.ru/20210815/chubays-1745825181.html

"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х

"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х - РИА Новости, 15.08.2021

"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х

Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, РИА Новости, 15.08.2021

2021-08-15T16:59

2021-08-15T16:59

2021-08-15T17:00

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анатолий чубайс

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершала ошибки.По его словам, 35 лет назад группа "молодых и нахальных экономистов" собралась в студенческом лагере "Змеиная горка", чтобы обсудить переход от советской плановой экономики к рыночной."И действительно, далеко не все предвидели, многого не понимали, ошибались. Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели. Но рыночную экономику все-таки построили", — написал Чубайс на своей странице в фейсбуке.Ранее в интервью "Коммерсанту" Чубайс заявил, что происходившее в СССР было "омерзительной ложью", которая, по его мнению, присутствовала во всех аспектах жизни государства — "будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся".

https://radiosputnik.ria.ru/20210805/pushkov-1744444826.html

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