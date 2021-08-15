https://ria.ru/20210815/chubays-1745825181.html
"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х
"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х - РИА Новости, 15.08.2021
"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:59
2021-08-15T16:59
2021-08-15T17:00
ссср
анатолий чубайс
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735366556_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_9b2b1823bfde0c4819f99751e8cd45e4.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершала ошибки.По его словам, 35 лет назад группа "молодых и нахальных экономистов" собралась в студенческом лагере "Змеиная горка", чтобы обсудить переход от советской плановой экономики к рыночной."И действительно, далеко не все предвидели, многого не понимали, ошибались. Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели. Но рыночную экономику все-таки построили", — написал Чубайс на своей странице в фейсбуке.Ранее в интервью "Коммерсанту" Чубайс заявил, что происходившее в СССР было "омерзительной ложью", которая, по его мнению, присутствовала во всех аспектах жизни государства — "будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся".
https://radiosputnik.ria.ru/20210805/pushkov-1744444826.html
ссср
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735366556_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b3857b478bac216b0f0ad53e4285faeb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, анатолий чубайс, россия
16:59 15.08.2021 (обновлено: 17:00 15.08.2021)
"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х
Спецпредставитель президента Чубайс: при выстраивании рыночной экономики в 90-х совершали ошибки