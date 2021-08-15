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"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х
"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х - РИА Новости, 15.08.2021
"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х
Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, РИА Новости, 15.08.2021
2021-08-15T16:59
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершала ошибки.По его словам, 35 лет назад группа "молодых и нахальных экономистов" собралась в студенческом лагере "Змеиная горка", чтобы обсудить переход от советской плановой экономики к рыночной."И действительно, далеко не все предвидели, многого не понимали, ошибались. Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели. Но рыночную экономику все-таки построили", — написал Чубайс на своей странице в фейсбуке.Ранее в интервью "Коммерсанту" Чубайс заявил, что происходившее в СССР было "омерзительной ложью", которая, по его мнению, присутствовала во всех аспектах жизни государства — "будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся".
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ссср, анатолий чубайс, россия
16:59 15.08.2021 (обновлено: 17:00 15.08.2021)
 
"Многого не понимали": Чубайс высказался об ошибках при реформах в 90-х

Спецпредставитель президента Чубайс: при выстраивании рыночной экономики в 90-х совершали ошибки

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСпециальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс
Специальный представитель президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Спецпредставитель президента по связям с международными организациями Анатолий Чубайс заявил, что команда, строившая рыночную экономику в России в 1990-х годах, совершала ошибки.
По его словам, 35 лет назад группа "молодых и нахальных экономистов" собралась в студенческом лагере "Змеиная горка", чтобы обсудить переход от советской плановой экономики к рыночной.
"И действительно, далеко не все предвидели, многого не понимали, ошибались. Я и сейчас считаю, что полноценной работы над ошибками мы сами до сих пор не провели. Но рыночную экономику все-таки построили", — написал Чубайс на своей странице в фейсбуке.
Ранее в интервью "Коммерсанту" Чубайс заявил, что происходившее в СССР было "омерзительной ложью", которая, по его мнению, присутствовала во всех аспектах жизни государства — "будь это новости по телевизору или будь это собрание трудящихся".
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